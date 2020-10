Addio all’amore? Il fidanzato di Veera Kinnunen potrebbe non esiste o forse è così ben nascosto che nessuno lo ha mai visto, almeno non da quando la ballerina si è chiusa in sala prove a Ballando con le stelle per prendere parte al programma al fianco di Paolo Conticini. La coppia è davvero molto affiatata e forte tanto che in molti l’hanno piazzata tra i possibili vincitori di questa edizione, ma questo sta costringendo Veera a mettere da parte la sua vita privata? Al momento l’ultimo pettegolezzo risale all’estate scorsa quando alcuni settimanali di gossip l’hanno immortalata con un misterioso uomo che avevano subito etichettato come il suo nuovo fidanzato, e poi? Una bolla di sapone esplosa nelle settimane successive fino a quando Veera Kinnunen non si è chiusa negli studi di Ballando con le stelle.

Fidanzato Veera Kinnunen, chi è? Dopo Dani Osvaldo e Stefano Oradei…

In passato la ballerina è stata al centro di un triangolo amoroso proprio dietro le quinte del programma di Milly Carlucci e forse proprio per questo quest’anno ha deciso di mantenere un falso profilo. Il suo compagno di allora, Stefano Orodei, ha mostrato la sua gelosia per l’avvicinamento (pericoloso) al suo vip ballerino, Dani Osvaldo. In un primo momento tutto sembrava essere solo un’incomprensione ma dopo la fine del programma iniziò una storia tra la Kinnunen e il calciatore che poi naufragò qualche mese dopo anche se non si conosce la motivazione della rottura. Cosa ne è stato dopo quel periodo confusionario e sotto l’occhio attento del gossip?



