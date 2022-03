Fidanzato Victoria Cabello/ Da Maurizio Cattelan, Andrea Rosso a Barù: amori artistici

Maurizio Cattelan, Andrea Rosso e Barù sono tutti ex fidanzati di Victoria Cabello, la concorrente di Pechino Express 2022. La Cabello, volto noto del piccolo schermo, in passato ha vissuto un terribile dramma in amore. Il suo primo fidanzato, infatti, è morto a causa di un incidente stradale a soli 20 anni. Una perdita che ha segnato la Cabello che dopo la morte del primo fidanzato ha vissuto un momento davvero molto difficile e delicato della sua vita. Molti anni dopo nella sua vita è tornato l’amore, visto che è stata legata sentimentalmente all’artista Maurizio Cattelan. Successivamente dal 2010 al 2011 ha avuto un flirt con Andrea Rosso, il figlio di casa Diesel. Un amore che è andato avanti per circa un anno tra i due.

Nella sua vita poi all’improvviso è arrivato Barù d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca, nel 2022 concorrente del GF Vip. I due sono stati paparazzati insieme dai giornali, ma anche questo storia è naufragata.

Victoria Cabello: gli ex e la malattia

La vita privata e sentimentale di Victoria Cabello l’ha vista legarsi sempre ad uomini curiosi, stravaganti e sopra le righe. Tutte le sue frequentazioni però sono terminate e la conduttrice si è ritrovata da sola ad affrontare la malattia: la sindrome di Lyme. Una lunga battaglia durata 3 anni come ha raccontato proprio la Cabello in una intervista: “l’isolamento mi fa tornare alla mente il periodo in cui mi sono ammalata gravemente e mi sono dovuta chiudere in casa, ad un certo punto ero impossibilitata persino a camminare”. La sindrome di Lyme le ha causato problemi di vario tipo come ha raccontato: “sia a livello motorio che a livello cognitivo”.

“Dovevo scrivermi tutto, ero veramente malridotta” – ha detto la Cabello che per fortuna è guarita – “dopo un anno e mezzo di questo calvario, i medici del reparto infettivi del Sacco sono stati i primi a darmi una diagnosi, in particolare Agostino Zambelli: è stata la prova che non ero pazza”.



