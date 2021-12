Fidanzato Vincenzo Spadafora, chi è/ “Ora sono single, ma ho avuto una storia con…”

“Sono ancora single, vediamo cosa ci riserva la vita”. Così Vincenzo Spadafora risponde a Silvia Toffanin quando gli chiede a Verissimo se abbia un fidanzato. L’onorevole del MoVimento 5 Stelle di recente ha fatto coming out in tv, a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Da allora è cresciuta l’attenzione riguardo la sua vita privata, e quindi anche sentimentale, ma il politico ha chiarito di aver dichiarato di essere gay così apertamente perché convinto che chi ricopre un incarico pubblico deve essere testimone delle sue battaglie anche tramite la sua storia personale e perché ritiene che in Italia ci sia sul tema dei diritti un arretramento culturale.

ROBERTO CAZZANIGA, TRUFFATO DA FIDANZATA FAKE/ "700mila euro per lei, poi prestiti…"

Quando però si indugia nel suo privato non si tira indietro dal rispondere, infatti alla domanda se abbia avuto un grande amore, Vincenzo Spadafora ha risposto senza alcun dubbio: “La storia più importante che ho avuto è durata quattro anni. È stata la prima volta con un uomo. Grazie a lui ho avuto la forza di accettarmi e cambiare la mia vita”. Dunque, dopo il coming out di inizio novembre, l’ex ministro torna a parlare della sua decisione di dichiararsi pubblicamente omosessuale.

FIGLI MYRTA MERLINO, CHI SONO?/ Caterina e i gemelli Pietro e Giulio: "Mamma carnale"

Vincenzo Spadafora “Mi innamoravo di ragazze, poi…”

E aggiunge un altro motivo a quello di cui aveva parlato a Fabio Fazio: “Voglio vivere in tranquillità, senza più nascondermi e fare una doppia vita”. Vincenzo Spadafora non aveva avvisato nessuno del suo coming out, neppure la famiglia. Dopo è stato travolto da messaggi sofferti da parte di chi sa cosa si prova a restare in silenzio per anni. Ma nell’autobiografia che ha recentemente pubblicato, dal titolo “Senza Riserve”, l’ex ministro dello Sport ha parlato anche della consapevolezza del suo orientamento sessuale, arrivata dopo l’adolescenza.

PATRIZIA PELLEGRINO, TUMORE AL RENE/ "Salva grazie a un angelo"

“All’inizio ho vissuto parte della mia vita innamorandomi di ragazze. Poi, ho capito che avevo un interesse per le persone del mio stesso sesso e ho faticato parecchio”. Vincenzo Spadafora non sa dire qual è il momento in cui è riuscito a risolvere il rapporto con se stesso, ma si è fatto un’idea: “Quando ti senti pronto ad amare e a non vivere il giudizio degli altri”. Ora però nella sua vita non c’è un fidanzato. Infatti, a Verissimo l’ex ministro conferma di essere single, ma di essere pronto per una nuova relazione dopo una, la più importante finora, durata quattro anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA