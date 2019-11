Fidanzato Vladimir Luxuria, chi è?/ “Posso dirti che sono serena”

Punto interrogativo sul fidanzato di Vladimir Luxuria, di cui si sa davvero ben poco. Secondo le voci di corridoio si tratta di una persona che lavora a Mediaset e che l’ex parlamentare avrebbe conosciuto proprio negli studi televisivi. Non si sa però se sia la stessa persona di cui oggi Vlady parla con entusiasmo e chiaro amore e che secondo alcuni rumors diffusi da Oggi lo scorso giugno, potrebbe averla addirittura tradita. “Vladimir ha deciso di non concedergli una seconda possibilità. I soliti ben informati dicono però che presto cambierà idea e ritornerà tra le virili braccia del compagno. A quando il perdono?”, ha scritto il settimanale in quell’occasione. “Posso dirti che sto vivendo un momento di serenità nella mia vita”, ha detto Luxuria pochi giorni fa a Storie Italiane, confermando così l’indiscrezione della presenza di un compagno al suo fianco.

VLADIMIR LUXURIA, IL MISTERO SUL NUOVO FIDANZATO

“È giusto rispettare anche l’altra persona. Non è detto che se tu sei un personaggio pubblico la persona che ti vuole bene, che stai frequentando e che stai conoscendo, debba diventare anch’essa nota. Tengo protetta per questo la mia sfera sentimentale”, ha aggiunto invece ai Lunatici, la trasmissione di Rai Radio2. Dopo aver messo da parte per anni la possibilità di innamorarsi, il fidanzato di Vladimir Luxuria potrebbe aver cambiato le carte in tavola per la nota vip del piccolo schermo. La caccia al nome è appena iniziata, ma chi crede di poter trovare indizi sui profili social di Vlady rimarrà di certo a bocca asciutta. Non è la prima volta che Luxuria parla di un compagno al proprio fianco, anche se l’ultima notizia certa risale allo scorso dicembre, quando ha rivelato di essere ritornata single in seguito alla rottura con un politico.

LA LITE TV CON SGARBI

“Le porte dell’amore sono socchiuse, basta che qualcuno spinge e si apre. Il mio ultimo amore? È stato un politico, purtroppo è finita. Sono single, ma non sono una disperata. Ma quando vedo un film romantico, la lacrima esce. Forse mi manca qualcosa? Arriverà. Il mio amore oggi è Giulia, la mia nipotina”, ha dichiarato all’epoca a Detto Fatto. Oggi, 24 novembre 2019, Vladimir Luxuria sarà a Domenica Live e forse parlerà anche di questa piccola/grande novità nella sua vita. Il focus maggiore sarà sulla lite in tv avvenuta di recente con Vittorio Sgarbi, ma non è escluso che la padrona di casa vorrà cavalcare l’onda del gossip e chiedere qualcosa di più sull’amore alla sua opinionista di punta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA