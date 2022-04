Fidanzato Zeudi Di Palma, Miss Italia 2022?/ Quel ‘debole’ per Lorenzo Insigne

Chi è il fidanzato di Zeudi di Palma? La curiosità impazza sul web da quando la splendida Miss Italia 2022 ha messo piede a Big Show di Enrico Papi. Non sappiamo in realtà se la fotomodella sia impegnata o meno, dato che non ha rilasciato dichiarazioni in merito e che sui propri profili social non si mostri quasi mai in compagnia altrui. Sbirciando in rete, pare che non ci sia alcun uomo nella vita di Zeudi di Palma, sappiamo invece del debole che Miss Italia 2022 prova per il capitano della sua squadra del cuore, Lorenzo Insigne. La showgirl è infatti una grande tifosa del Napoli e recentemente ha ammesso che il numero 24 partenopeo è il suo giocatore preferito.

Nessun fidanzato nella vita di Zeudi di Palma, ma alla modella va bene così

Ad eccezione di questa piccola chicca, ufficialmente non c’è alcun fidanzato nella vita di Zeudi di Palma. La modella è impegnatissima da un punto di vista lavorativo e in questo momento sembra che sia sufficientemente appagata dalle sue passioni e dai suoi affetti più cari. I più attenti non hanno potuto fare a meno di notare il rapporto splendido instaurato con la madre, Maria Rosaria Marino, che l’ha cresciuta da sola dato che il papà di Zeudi l’ha abbandonata quando aveva appena due anni.

