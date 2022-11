Fideiussione per stranieri/ 10 mila euro per fermare la frode fiscale? La proposta

La fideiussione per stranieri diverrà un obbligo di legge. Una proposta ideata per contrastare l’evasione fiscale, evitando di per sé “apri e chiudi della P.IVA” senza un effettivo controllo più minuzioso. D’altronde, oggigiorno è molto semplice poter aprire una posizione fiscale pur non indagando sul soggetto richiedente.

Questo significa che, un soggetto straniero irrintracciabile potenzialmente potrebbe aprire la sua partita IVA, fatturare per essere “apparentemente” in regola con il fisco, per poi chiudere tutto e dichiarare fallimento ancor prima che le fiamme gialle possano bussare alla sua porta.

Fideiussione per stranieri: la soluzione “più logica”

La fideiussione per stranieri diventerà realtà. Qualsiasi cittadino di origine extra UE, dovrà portare con sé un garante (che copra una garanzia dal valore di 10 mila oppure 20 mila euro). La figura non verrebbe richiesta fin da subito, ma solo dopo previo controllo più accurato.

Questo vuol dire che se il soggetto presenterà delle possibili vulnerabilità economiche, non avendo le solvibilità necessarie a coprire le eventuali spese, verrà richiesta la figura del garante.

A contenere tale disposizione è il Disegno di Legge di Bilancio del 2023, che è stato già approvato lunedì sera dal Consiglio dei ministri.

L’idea è stata replicata e riproposta diverse volte da Massimo Bitonci (della Lega Nord), e attuale sottosegretario alle imprese italiane. Dunque, il garante verrà reso necessario solo se l’istruttoria del richiedente straniero non andasse a buon fine.

In Italia i furbi evadono le tasse. Infatti, la fideiussione per stranieri potrebbe essere un primo paletto per i cittadini che vorrebbero trovare un escamotage per fermare un possibile controllo e conseguente penalizzazione, del Fisco.

Non di meno, tale pratica non andrebbe ad evadere soltanto le tasse (con conseguente problema per lo Stato italiano), ma sarebbe anche una concorrenza sleale nei confronti dei contribuenti che restando a norma, non potranno adeguarsi ai prezzi inferiori dei truffatori, liberi così di monopolizzare il settore di appartenenza.











