Fidel Castro amò una donna italiana/ È Anna Maria Traglia, nipote di un cardinale

La storia, raccontata all’interno del libro di Paola Sorge “Fidel in love”, campeggia quest’oggi sulle colonne del quotidiano “Libero” ed è, senz’ombra di dubbio, davvero sorprendente: Fidel Castro, storico leader di Cuba, ha amato una donna italiana. Si trattava di Anna Maria Traglia, nipote del cardinale vicario di Roma, proveniente da una famiglia di origine conservatrice e profondamente contraria al comunismo, per giunta sposata e con due figli. Stando a quanto narrato nel manoscritto edito da “Castelvecchi”, i due si conobbero nel 1975 e la loro liaison andò avanti addirittura per quarant’anni, in maniera del tutto segreta e silenziosa, sia per il legame di lei con il marito che per le difficoltà dettate dai tempi e dalle loro azioni: cattolica praticante lei, ateo lui, con annessa chiusura delle chiese cubane e l’impossibilità da parte dei membri della Chiesa di avere contatti con lui. Una storia d’amore che si concluderà poi con la morte di Fidel Castro e l’ultima visita da parte della donna in ospedale.

FIDEL CASTRO: L’ULTIMO INCONTRO CON ANNA MARIA

La relazione descritta nel romanzo e raccontata con qualche anticipazione su “Libero” ebbe origine durante una cena tra vip a Cuba, sotto gli occhi di un alto prelato. “Anna Maria – si legge sul quotidiano – è giovane e bella, un po’ annoiata della sua vita alto borghese e molto eccitata all’idea di essere riuscita ad arrivare nell’isola del diavolo, insomma, in quella Cuba dominata dal ‘piccolo Stalin’. E quella sera, ad una cena tra prelati e diplomatici, le si presenta davanti proprio lui, Fidel. Lui è tanto audace che, con la più banale prevedibile delle scuse – raccogliere un tovagliolo caduto – trova l’occasione per stringerle la mano di nascosto”. Da allora iniziarono incontri clandestini e momenti indimenticabili trascorsi lontano da occhi indiscreti, fino a quando, nel 2006, la donna scopre che Fidel è ammalato di tumore al colon e lo va a trovare in ospedale. In quella circostanza, Fidel Castro le dona la sua medaglietta del battesimo, recante l’immagine di Sant’Antonio. Dieci anni più tardi, il Líder di Cuba morì e lei lo apprese mestamente dai giornali.



