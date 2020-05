Fidelio, Beethoven/ Video streaming Rai 5: l’Opera che venne osannata alla Scala

Pubblicità

Tutti gli amanti dell’Opera possono godersi in televisione, in chiaro e in forma totalmente gratuita, “Fidelio”. Poco prima delle ore 11:00 (si concluderà attorno alle 13:30), è infatti iniziata la trasmissione dell’opera che inaugurò la Stagione 2014/2015 della prestigiosa Scala di Milano, un’opera in due atti del maestro Ludwig van Beethoven, su libretto di Joseph Sonnleithner e Georg Friedrich Treitschke. Lo spettacolo, riproposto nell’ambito del progetto Rai Cultura, vede la firma della regista britannica Deborah Warner, che dopo l’esordio nella prosa, si è dedicata sempre più all’Opera. Per quanto riguarda le scene e i costumi, la realizzazione è firmata da Chloe Obolensky, mentre le luci sono di Jean Kalman. Come riporta Bit Culturali, nel cast troviamo Anja Kampe (Leonore), Klaus Florian Vogt (Florestan), Falk Struckmann (Don Pizarro), Kwangchul Youn (Rocco), Peter Mattei (Don Fernando), e moli altri attori teatrali di primissimo livello.

FIDELIO, BEETHOVEN: APPLAUSI A SCENA APERTA PER TUTTI

Un’Opera che ricevette l’ovazione del pubblico meneghino, sempre molto esigente: furono infatti ben dodici i minuti di applausi al termine della recitazione, con fiori lanciati sul palco verso gli interpreti, e numerosi “bravi” gridati dai presenti. Un’Opera che tra l’altro segnò la fine dell’esperienza alla Scala dopo diversi anni del direttore musicale Daniel Barenboim, a cui il pubblico, al termine del primo atto, aveva gridato “grandissimo il maestro”, e all’inzio del secondo un “evviva!”, con tanto di risposta ironica “speriamo”. Grande approvazione per la compagnia di canto, nonché per il maestro del coro, Bruno Casoni. Fidelio racconta le vicende di Florestan, imprigionato ingiustamente da Don Pizarro in una prigione vicino a Siviglia, e dell’avventura della moglie del carcerato, travestitasi da uomo per ritrovare il suo amato. Vi ricordiamo che l’opera è attualmente in visione sul canale Rai 5 del vostro digitale terrestre. Eventualmente, potrete visionarla via streaming seguendo il portale web dedicato attraverso il sito della Rai.



