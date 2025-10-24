Torna a Milano la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale: il programma dell'evento FLA che si terrà tra il 28 e il 30 ottobre 2025

Torna per la sua quinta volta la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale organizzata da Fondazione Lombardia per l’Ambiente (o, più semplicemente, FLA) con l’aiuto della Regione Lombardia e la collaborazione dalla delegazione lombarda di ARPA: un evento – come lascia intendere il nome – interamente dedicato agli argomenti della sostenibilità, del cambiamento climatico e dell’ambiente, pensato soprattutto per gli studenti – grandi protagonisti della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale -, ma aperto a qualsiasi curioso voglia partecipare.

Quest’anno la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale si terrà tra il 28 e il 30 ottobre, nell’ormai consueta milanese Piazza Città di Lombardia con un ricco e fitto programma di eventi, incontri e laboratori; oltre che reso più interessante da due mostre fotografiche: da un lato “Terra Glacialis” realizzata dal Servizio Glaciologico Lombardo e dedicato al tema dei ghiacciai e della loro trasformazione a causa del cambiamento climatico; dall’altro la mostra MiaFotoBio sul tema della biodiversità con gli scatti realizzati dagli studenti delle scuole superiori lombarde.

Il programma della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale: incontri e panel tra il 28 e il 30 ottobre

Nel fitto programma di eventi della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale – che potete recuperare integralmente cliccando su queste parole – sono tre gli incontri (per così dire) principali: il 28 ottobre all’Auditorium Testori del Palazzo Lombardia la stilista Marina Spadafora parlerà – nell’incontro “Vestire il cambiamento” – di fast fashion e moda sostenibile; accompagnata da una performance realizzata l’associazione Trama Plaza.

Sempre il 28 ottobre, poi, sul Belvedere Silvio Berlusconi della sede regionale lombarda si terrò il primo il “World Cafè” della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale con l’incontro “Una rete per educare al cambiamento” nel corso del quale si parlerà di educazione sostenibile per ragionare sulle criticità e sulle potenzialità della cooperazione tra gli attori del sistema per diffondere una maggiore consapevolezza ambientale tra la popolazione.

Infine, mercoledì 29 ottobre durante la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale si terrà la premiazione dei vincitori del bando di educazione ambientale promosso – ovviamente – da FLA e dalla regione lombarda nel corso della quale si potranno scoprire i cosiddetti “Progetti di Qualità” proposti da enti e – soprattutto – studenti che sono riusciti ad accaparrarsi un finanziamento da parte della Regione per la loro realizzazione.

Stefano Clerici (FLA): “La Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale è una fucine di idee innovative”

La Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale – spiega l’assessore lombardo all’Ambiente Giorgio Maione – è l’occasione per coinvolgere “docenti, studenti e genitori” in un percorso comune che mira ad aumentare la partecipazione collettiva ai temi climatici, mettendo al primo posto “l’educazione” in quanto “strumento imprescindibile” se si vuole fare la differenza; oltre a renderla una vera e propria “priorità strategica (..) essenziale” per perseguire una concreta “trasformazione culturale“.

Il direttore FLA Stefano Clerici, invece, ha ricordato che la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale è diventata un vero e proprio “momento fondamentale” per diffondere le ultime conoscenze “scientifiche” sul tema e stimolare la “partecipazione attiva” di tutti i cittadini: quello verso la sostenibilità, infatti, secondo Clerici è un percorso che deve uscire dalle scuole in quello che definisce un “laboratorio di idee” condivise.

Infine (e certamente non per importanza) la presidente di ARPA Lucia Lo Palo ha spiegato che la partecipazione dell’Agenzia alla Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale è una reale “opportunità” offerta ai giovani per scoprire cosa significhi concretamente tutelare “l’ambiente” con un 2025 in cui si parlerà di “sfide e soluzioni innovative” mettendo sempre al centro il futuro della società, ovvero i giovani che saranno chiamati a costruire “un mondo più responsabile“.