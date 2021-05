FIERE/ BI-MU 33 e Xylexpo insieme a FieraMilano nell’ottobre 2022

Un nuovo, grande progetto espositivo dedicato alle tecnologie per la manifattura a FieraMilano-Rho, dal 12 al 15 ottobre 2022, in partnership tra BI-MU e Xylexpo, manifestazioni organizzate, rispettivamente, da Ucimu-Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e da Acimall, l’associazione dei costruttori di macchine per la lavorazione del legno.

I NUMERI/ Dietro il boom dei prezzi delle materie prime, i rischi per Pil e imprese

Eventi di riferimento internazionale nei rispettivi settori, 33.BI-MU, biennale della macchina utensile, robotica e automazione, additive manufacturing, tecnologie digitali e ausiliarie, e Xylexpo, biennale delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei componenti per l’industria del mobile, si proporranno come eventi distinti ma assolutamente complementari, valorizzando le proprie specificità e mettendo a comune denominatore ogni possibile sinergia.

PALERMO/ La ministra Carfagna in visita al Porto con Pasqualino Monti

Una scelta che se da un lato permetterà agli espositori di ampliare la platea dei potenziali visitatori (l’ingresso al quartiere fieristico permetterà l’accesso a entrambi gli eventi), dall’altro offrirà ai visitatori dei settori dell’arredo, del design, degli impianti industriali, delle macchine per la lavorazione dell’alluminio, dei compositi e dei materiali di ultima generazione, interessati a entrambe le rassegne, di poter ottimizzare la propria presenza a Milano.

Oltre a una più ampia offerta tecnologica, i visitatori avranno a loro disposizione un ricco programma di iniziative collaterali, approfondimenti su temi tecnici, tecnologici ed economici comuni ai due settori che saranno proposti attraverso presentazioni, seminari e conferenze. Particolare attenzione sarà riservata ai grandi temi del digitale e della sostenibilità, parole d’ordine attorno alle quali si gioca una partita di fondamentale importanza sui tavoli di tutta l’industria e dell’intera economia mondiale; scenari nei quali anche i due mondi che si ritroveranno a Milano nell’ottobre 2022 hanno vissuto una evoluzione epocale che non mancheranno di mostrare in fiera.

INDUSTRIA/ Assilea e Ucimu: allarme su nuova e "Tecno" Sabatini

“Questo progetto – ha dichiarato Barbara Colombo, presidente Ucimu-Sistemi per produrre – è molto più che la somma di due eventi fieristici storici e affermati. Crediamo, infatti, che l’avvicinamento di BI-MU e Xylexpo permetterà all’industria rappresentata nelle due esposizioni di esprimere al meglio tutti i suoi contenuti e le sue potenzialità. Con queste premesse siamo convinti che l’appuntamento sarà di assoluto richiamo per il mondo manifatturiero e, dunque, avrà una grande eco in Italia e all’estero, a beneficio di tutte le imprese che vorranno prendervi parte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA