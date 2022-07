Fiere, buono 10mila euro a imprese che vi partecipano/ Dl Aiuti: come richiederlo

Ci sono importanti novità nel Dl Aiuti per le imprese che partecipano alle fiere internazionali. L’articolo 25-bis, inserito in sede referente, concede infatti alle imprese con sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia un buono del valore di 10mila euro. Quindi, è stata autorizzata una spesa di 34 milioni di euro per quest’anno. Come riportato da Fisco e Tasse, è stato precisato che le manifestazioni devono rientrare nel calendario delle ferie approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Tale contributo è concesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in esame fino al 31 dicembre 2022. Questo buono di 10mila euro è valido fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ogni beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti che si sostengono per la partecipazione alle fiere. Come viene specificato dal dossier al decreto, la norma fa riferimento alle fiere che si svolgono fino a dicembre, ma il buono va richiesto entro novembre di quest’anno. L’auspicio comunque è che ci siano ulteriori approfondimenti.

COME INVIARE DOMANDA PER BUONO 10MILA EURO FIERE

Come presentare la domanda per il buono imprese per le fiere internazionali svolte in Italia? Le aziende devono inoltrarla solo in via telematica, quindi tramite un’apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico. Ogni richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le coordinate del conto corrente bancario e le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, optando per il modello disponibile sulla piattaforma preposta in cui bisogna attestare il possesso dei requisiti richiesti, cioè sede operativa, iscrizione al Registro delle imprese, autorizzazione a partecipare alle fiere internazionali di settore, spese e investimenti sostenuti o da sostenere per partecipare alle fiere, non essere sottoposto a procedure concorsuali, non essere nella condizione di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche, non aver ricevuto altri contributi pubblici per le stesse finalità.

Il Ministero dello Sviluppo economico rilascia il buono di 10mila euro attraverso l’indirizzo Pec comunicato da ogni richiedente. Per il rimborso delle spese per la partecipazione alle fiere, le imprese devono presentare l’istanza entro la data di scadenza. Il rimborso massimo che può essere erogato è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.











