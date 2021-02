Fiere, Lombardia: “dal Governo solo briciole”/ Ass. Guidesi “pronti aiuti da Regione”

È in arrivo da Regione Lombardia un’importante misure di sostegno al sistema di Fiere e Congressi, tra i più duramente colpiti dalla pandemia e dalle chiusure imposte nei Dpcm governativi: lo ha annunciato il neo-assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, lamentando finora uno scarsissimo sostegno ricevuto dal Governo nel merito del comparto fieristico. «Il Governo si occupi subito e seriamente del comparto fieristico, fortemente in difficoltà a causa di decisioni sbagliate proprio da parte dell’Esecutivo», spiega ancora l’assessore in quota Lega.

Ad oggi – ha rimarcato ancora Guidesi, entrato da poco nella giunta Fontana assieme alla vicepresidente Letizia Moratti e all’assessore Alparone – «il Governo Conte ha stanziato solo briciole, nello specifico l’1,8% dei 408 milioni di euro a fondo perduto previsti»: in attesa degli interventi nazionali sul Decreto Ristori e con la speranza che l’ingresso in zona gialla possa essere da prodromo nelle prossime settimane a parziali riaperture anche dei poli fieristici, Regione Lombardia prepara nuovi aiuti economici per il comparto nettamente in difficoltà.

LE PROSSIME MISURE DI REGIONE LOMBARDIA

«Di questo passo verrà completamente messo in ginocchio un altro settore italiano strategico che contribuisce a far conoscere al mondo le eccellenze lombarde», lamenta ancora l’assessore Guidesi lanciando un appello al Governo centrale. La Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – «nei prossimi giorni metterà in campo una nuova misura proprio per sostenere il sistema fieristico, il Governo prenda esempio e si attivi immediatamente». Era stato lo stesso Guidesi solo due giorni fa a sottolineare come le chiusure sulla Lombardia, non solo le Fiere dunque, avevano creato un danno generale di almeno 700 milioni di danni per una sola settimana passata – per errore – in zona rossa: «questo sistema delle zone così come strutturato non funziona. Non funziona perchè determina e condanna le attività alla mancata programmazione. E quando manca questo manca una delle basi dell’attività individuale che alla fine muore», spiegava Guidesi all’Adnkronos. Nel frattempo oggi la Giunta lombarda ha approvato la proposta del neo-assessore per un piano di 2,318 milioni di euro di aiuto alle PMI per sviluppo e-commerce.



