Fifa 20 down, server offline/ Impossibile avviare una partita: segnalazioni a go go

Gli utenti di Fifa 20 si sono svegliati stamane con una brutta nuova: il noto videogame calcistico firmato EA Sports, sta infatti riscontrando ormai da ore una serie di evidenti problemi in quanto a connessione ai server. In poche parole, come ricordando anche i colleghi di optimagazine, è impossibile avviare una sessione di gioco per oggi, domenica 1 marzo. A dire la verità già da ieri il gioco di calcio aveva dato dei problemi, ma durante la notte appena passata, quella fra sabato 29 febbraio e appunto oggi, sembravano essere superati. Ma stamane sono tornati puntuali, e sembrerebbero essere ancora più gravi rispetto a quelli delle scorse ore. Per cercare di fare un po’ di chiarezza, è intervenuto via twitter l’account ufficiale FIFA Direct Communication: “Ciao a tutti, stiamo studiando attivamente i problemi di connettività che stanno vivendo i giocatori”.

FIFA 20 DOWN, SERVER OFFLINE: QUANDO TORNERA’ ONLINE?

Quindi successivamente è stato pubblicato un altro post in cui si legge: “La creazione delle partite (la funzione matchmaking ndr) è stata temporaneamente disabilitata per impedire le disconnessioni. Aggiorneremo questo thread con maggiori informazioni quando possibile”. Al di là dei problemi riscontrati, resta il fatto che allo stato attuale la situazione non sembrerebbe essere ancora in via di risoluzione, e non è possibile svolgere alcuna partita. Restano molti i dubbi, a cominciare dal sapere quando i server torneranno online, se nel giro di breve tempo o se la cosa sarà più lunga. Nel frattempo la EA Sports ha fatto sapere che la Weekend League, che sarebbe dovuta terminare nella giornata di domani, 2 marzo, sarà estesa di altre 24 ore, concludendosi così martedì 3 marzo. Delle anomalia di Fifa 20 se ne sta occupando anche downdetector, il sito che puntualmente segnala tutti i disservizi del web, e che mostra numerosi picchi di segnalazioni nelle ultime ore.

