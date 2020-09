FIFA 21, LA TOP 100 DEI VALORI/ La EA Sports annuncia gli “overall” del videogame

EA Sports ha reso pubblica l’attesa top 100 Overall di Fifa 21, il videogioco di calcio più popolare a livello mondiale. Gli amanti degli ESports attendevano da tempo questa graduatoria, il nuovo capitolo dell’attesissimo gioco uscirà nel prossimo mese di ottobre. Un ritardo dovuto all’emergenza coronavirus che ha avuto le sue ripercussioni anche nell’industria videoludica, con Fifa21 che sarà dunque negli scaffali degli store fisici e digitali con diverse settimane di ritardo rispetto al solito. Conoscere i valori dei calciatori presenti nel gioco è sempre importante, e finalmente l’elenco è stato reso noto da EA Sports con Messi sempre al top e il testimonial del gioco di quest’anno, l’asso del PSG e della Nazionale francese Kylian Mbappé, al quale è stato riservato l’ottavo posto. Dopo l’89 della passata edizione, il francese aumenta ulteriormente arrivando a quota 90. Per il resto poche novità nella top 100: tra i primi dieci ci sono Mane, Van Dijk e Salah del Liverpool, e anche Oblak dell’Atletico Madrid, considerato il portiere più forte, e Neymar. Per trovare il primo giocatore di Serie A oltre a Cristiano Ronaldo, saldamente in seconda posizione, bisogna arrivare al numero 24 con Dybala con un valore di 88.

LA TOP 100 COMPLETA DI FIFA 21

Leo Messi 93 (Barcellona) Cristiano Ronaldo 92 (Juventus) Robert Lewandowski 91 (Bayern Monaco) Kevin de Bruyne 91 (Manchester City) Neymar 91 (PSG) Jan Oblak 91 (Atletico Madrid) Virgil Van Dijk 90 (Liverpool) Kylian Mbappé 90 (PSG) Mohamed Salah 90 (Liverpool) Sadio Mane 90 (Liverpool) Marc-Andre ter Stegen 90 (Barcellona) Alisson 90 (Liverpool) Sergio Ramos 89 (Real Madrid) Manuel Neuer 89 (Bayern Monaco) Sergio Aguero 89 (Manchester City) Karim Benzema 89 (Real Madrid) Casemiro 89 (Real Madrid) Thibaut Courtois 89 (Real Madrid) Joshua Kimmich 88 (Bayern Monaco) Toni Kroos 88 (Real Madrid) Harry Kane 88 (Tottenham) Eden Hazard 88 (Real Madrid) Raheem Sterling 88 (Manchester City) Paulo Dybala 88 (Juventus) Ederson 88 (Manchester City) N’Golo Kante 88 (Chelsea) Samir Handanovic 88 (Inter) Kalidou Koulibaly 88 (Napoli) Luka Modric 87 (Real Madrid) Ciro Immobile 87 (Lazio) Pierre-Emerick Aubameyang 87 (Arsenal) Bruno Fernandes 87 (Manchester United) Angel Di Maria 87 (PSG) Jadon Sancho 87 (Borussia Dortmund) Heung-min Son 87 (Tottenham) Luis Suarez 87 (Barcellona) Trent Alexander-Arnold 87 (Liverpool) Antoine Griezmann 87 (Barcellona) Aymeric Laporte 87 (Manchester City) Wojciech Szczesny 87 (Juventus) Robert Firmino 87 (Liverpool) Bernardo Sivla 87 (Manchester City) Andrew Robertson 87 (Liverpool) Fabinho 87 (Liverpool) Keylor Navas 87 (PSG) Sergio Busquets 87 (Barcellona) Giorgio Chiellini 87 (Juventus) Hugo Lloris 86 (Tottenham) Thomas Muller 86 (Bayern Monaco) Jamie Vardy 86 (Leicester) Paul Pogba 86 (Manchester United) Marco Verratti 86 (PSG) Gerard Pique 86 (Barcellona) Alejandro Gomez 86 (Atalanta) Jordan Henderson 86 (Liverpool) Dani Carvajal 86 (Real Madrid) Mats Hummels 86 (Borussia Dortmund) David Silva 86 (Real Sociedad) David De Gea 86 (Manchester United) Raphael Varane 86 (Real Madrid) Jordi Alba 86 (Barcellona) Yann Sommer 86 (Borussia Monchengladbach) Serge Gnabry 86 (Bayern Monaco) Marquinhos 85 (PSG) Romelu Lukaku 85 (Inter) Thiago Alcantara 85 (Bayern Monaco) Kai Havertz 85 (Chelsea) Luis Alberto 85 (Lazio) Riyad Mahrez 85 (Manchester City) Memphis Depay 85 (Lione) Gigio Donnarumma 85 (Milan) Hakim Zyiech 85 (Chelsea) Marco Reus 85 (Borussia Dortmund) Timo Werner 85 (Chelsea) Sergej Milinkovic-Savic 85 (Lazio) Georgino Wijnaldum 85 (Liverpool) Matthijs de Ligt 85 (Juventus) Thiago Silva 85 (Chelsea) Ricardo Pereira 85 (Leicester) Lorenzo Insigne 85 (Napoli) Miralem Pjanic 85 (Barcellona) Marcus Rashford 85 (Manchester United) Leory Sane 85 (Bayern Monaco) Dani Parejo 85 (Villarreal) Milan Skriniar 85 (Inter) Koke 85 (Atletico Madrid) Dries Mertens 85 (Napoli) Bernd Leno 85 (Arsenal) Clement Lenglet 85 (Barcellona) Leonardo Bonucci 85 (Juventus) Frenkie de Jong 85 (Barcellona) Rodri 85 (Manchester City) Peter Gulacsi 85 (Lipsia) Toby Alderweireld 85 (Tottenham) Diego Godin 85 (Inter) Mauro Icardi 85 (PSG) Kyle Walker 85 (Manchester City) Alex Sandro 85 (Juventus) Christian Eriksen 85 (Inter) Erling Haaland 84

