Fifa 23, ecco il primo gameplay/ Video e novità: focus sulla tecnologia HyperMotion 2

Si avvicina inesorabile la data d’uscita di Fifa 23, il nuovo attesissimo gioco di calcio a marchio EA Sports. Quando mancano ormai solo due mesi (il giorno da segnarsi in rosso è il 30 settembre 2022), l’azienda californiana ha mostrato il primo video gameplay ufficiale del nuovo gioco. Si tratta di un filmato molto corposo (lo trovate più sotto), della durata di ben 11 minuti, che mostra tutte le novità che ci attendono in Fifa 23, gioco che ricordiamo, dal prossimo anno diventerà EA Sports FC dopo l’addio alla storica partnership con la Fifa.

Il focus del video gameplay è la tecnologia HyperMotion 2, grazie alla quale gli sviluppatori, come ricorda anche Hdblog.it, hanno potuto sviluppare delle animazioni del corpo e del volto dei giocatori ancora più realistiche rispetto al passato. Novità anche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale dei compagni, che appaiono senza dubbio più reattivi rispetto agli altri capitoli della sere, e anche la fisica del pallone sembra davvero più curata. Ovviamente Fifa 23 non è solo fisica e animazioni, ma anche roster esagerati, visto che si potranno indossare i panni di migliaia di calciatori, compreso quelli della Juventus, che fino all’anno scorso era Piemonte Calcio in quanto esclusiva Konami.

FIFA 23, IL RITORNO DELLA JUVENTUS E I LINK PER L’ACQUISTO IN PRE ORDER

La Vecchia Signora mancava in Fifa dal 2019, di conseguenza si tratterà senza dubbio di un gradito ritorno e di un motivo in più per mettere le mani su Fifa 23. Da ricordare inoltre la presenza dei mondiali in Qatar, torneo previsto alla fine di quest’anno, che ci permetterà di vivere le magie del campionato del mondo di calcio.

Ricordiamo che Fifa 23, in uscita il 30 settembre, è acquistabile in pre order già da ora su Amazon. Nel dettaglio potrete acquistare qui a 79.99 euro, la versione per Xbox Series X. A 69.99 euro, cliccando qui, potrete invece mettere le vostre mani sulla versione Pc, mentre per la Legacy Edition di Nintendo Switch (in poche parole Fifa 19 con i roster attuali), dovrete spendere 39.99 euro cliccando qui. Infine il link per l’acquisto di Fifa 23 per PS4, in vendita a questo indirizzo al prezzo di 69.90 euro.

