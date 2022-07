Fifa 23 svelato: data d’uscita e pre order/ Video, ci saranno i campionati femminili

E’ calato ufficialmente il sipario su Fifa 23, il nuovo capitolo della saga videoludica calcistica a firma EA Sports. Il gioco uscirà il 27 settembre nella versione Ultimate, e il 30 in quella Standard, e per la prima volta vedrà la presenza dei campionati di calcio femminili. Inoltre, ci sarà il campionato del mondo che si disputerà in Qatar a fine anno, nonché la Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023, in arrivo comunque come aggiornamenti post-lancio ma senza alcun costo in aggiunta.

“I progressi della tecnologia HyperMotion2 – fanno sapere da EA Sports durante la presentazione – e del sistema di fisica di FIFA 23”, spiegano da EA Sports in un comunicato, “hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco più coinvolgente che mai. I movimenti della squadra – si aggiunge – e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere. I giocatori potranno inoltre contare su un nuovo sistema di dribbling intelligente, una transizione più naturale e fluida verso il tiro, una nuovissima meccanica di accelerazione, una maggiore consapevolezza dei giocatori e molto altro ancora. Con il debutto delle squadre di club femminili, in FIFA 23 sono state aggiunte nuovissime animazioni ispirate ai movimenti delle giocatrici reali”. In totale saranno presenti più di 19mila giocatori suddivisi in oltre 700 squadre, con 100 stadi e più di 30 campionati. Quello di EA Sports “è l’unico gioco in cui è possibile giocare le iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander”.

FIFA 23 SVELATO: DOVE ACQUISTARE IL GIOCO IN PRE-ORDER

Fra le novità introdotte avremo un nuovo sistema di allenamento che permetterà anche ai neofiti di apprendere al meglio le meccaniche di gioco, ma anche nuove modalità nel battere rigori e calci di punizione, e soprattutto il cross play, con i giocatori di PlayStation 5, Xbox Series X|S Stadia e PC, che potranno sfidarsi fra di loro, e in contemporanea quelli che acquisteranno le versioni per PS4 e Xbox One.

Il gioco uscirà anche per Nintendo Switch nella versione Legacy Edition che non prevederà il cross play e “senza nuovi sviluppo o miglioramenti significativi” rispetto a Fifa 22 ma con il calcio femminile, nonché nuovi stadi e nuovi kit. Chi volesse può acquistare fin da ora Fifa 23 in quanto il gioco è già disponibile al pre order su Amazon. Per l’esattezza qui troverete la versione per Xbox Series S|X, a questo link quella per Xbox One, quindi quella per Pc a questo indirizzo, e infine, qui il link alla Legacy Edition di Switch. Di seguito, infine, il trailer.

