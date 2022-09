Fifa 23, Ted Lasso e l’Afc Richmond saranno giocabili/ Video, serie tv sbarca in EA

Decisamente una notizia a sorpresa per Fifa 23 quella emersa nelle ultime ore. Nel gioco di calcio di EA Sports, in uscita il prossimo 30 settembre, si potrà scendere in campo anche con Ted Lasso e il suo Afc Richmond. Per chi non li conoscesse, stiamo parlando della società di calcio allenata dall’allenatore interpretato da Jason Sudeikis, fresco vincitore dell’Emmy Awards, e serie tv trasmessa su Apple Tv, la piattaforma video streaming della Mela. Ad annunciarlo sono stati Electronic Arts Inc e Warner Bros. Interactive Entertainment, specificando appunto che i gamer potranno utilizzare l’Afc Richmond nelle varie modalità come ad esempio Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Inoltre, saranno presenti anche articoli a tema come divise, bandiere e badge, in Fifa Ultimate Team (Fut) e nei Pro Club. Insomma, una squadra giocabile a 360 gradi così come Real Madrid, Bayern Monaco, Milan, Psg e via discorrendo.

Jason Sudeikis si è detto “davvero fortunato e profondamente grato di aver vissuto molti momenti speciali nella mia carriera finora, e considero questa esperienza tra le migliori”, vedendo in questa nuova occasione ”un sogno che si avvera per me e il resto dei ragazzi. Il nostro cast – ha proseguito ‘Ted Lasso’ riferendosi a Fifa 23 – e la nostra troupe lavorano duramente in questo spettacolo e siamo lusingati che entri in risonanza con così tante persone. Non vediamo l’ora che i nostri fan abbiano l’opportunità di giocare con, giocare come, e anche giocare contro i loro personaggi preferiti dell’Afc Richmond”.

FIFA 23 CON TED LASSO: IL COMMENTO DI BRETT GOLDSTEIN

Nel gioco, fa sapere EA Sports, sarà presente anche Nelson Road, lo stadio che ospita appunto l’Afc Richmond nella serie tv. “È così straordinariamente bello essere in Fifa 23. Non sono sicuro che questo aiuterà a dissipare le voci sulla CGI, ma ne vale assolutamente la pena”, ha concluso Brett Goldstein, che nella serie tv interpreta il giocatore Roy Kent. “Non vedo l’ora di battere mio nipote in una partita con me come Roy Kent e lui come Jamie Tartt. Sarà furioso”. Di seguito il trailer di annuncio di Fifa 23 e Ted Lasso, mentre vi ricordiamo che il gioco è già acquistabile fin da ora in pre order su Amazon per Ps4, Ps5, Xbox Series S/X, One e Nintendo Switch, oltre che per pc, cliccando su questo link.

