Figc indaga Alessandro Lucci e Bonucci/ “Pressing su giocatori per cambiare scuderia”

L’attività di procuratore di Alessandro Lucci è finita sotto la lente di ingrandimento della procura Figc e della Commissione federale degli agenti sportivi. Come riferisce il quotidiano Il Messaggero, l’agente romano classe 1965, fondatore della World Soccer Agency, e uno dei procuratori più importanti non soltanto a livello italiano avendo in scuderia calciatori del calibro di Bonucci, Dzeko, Florenzi, De Rossi, Castrovlli e Kulusevski, avrebbe arricchito il proprio portafoglio clienti in maniera “non corretta”, come si legge su Il Messaggero.

Lo sostiene e lo denuncia l’Aiacs, l’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, secondo cui Alessandro Lucci si sarebbe servito di Bonucci per mettere in atto «un’attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare i loro agenti trasferendo la procura proprio a Lucci». Secondo l’accusa vi sarebbe una sorta di modus operandi, ovvero, messaggi costanti sui cellulari dei futuri acquisti, con promesse di ricchi contratti e lo sbarco in Nazionale. “A questo – scrive Il Messaggero – si aggiungevano i consigli sussurrati da Bonucci ai compagni negli spogliatoi: della Juventus e dell’ Italia di Mancini”.

LUCCI E BONUCCI, INDAGINE FIGC: ATTESO IL RESPONSO DELLA COMMISSIONE AGENTI

La Procura della Federcalcio è pronta a consegnare il materiale raccolto alla Commissione, l’unica che può giudicare l’operato di un’agente e che dovrà quindi stabilire se sia stato commesso qualche reato sportivo o meno. Al centro della vicenda vi sono in particolare i casi di Kulusevski, Castrovilli e Scamacca, quest’ultimo, ieri protagonista delle vicende di cronaca nera dopo che il padre si è presentato a Trigoria con una spranga. E proprio nei confronti del giocatore vi è in atto un contenzioso presso il Collegio di garanzia del Coni con l’ex suo agente, Paolo Paoloni. Difficile comunque stabilire se l’operato di Lucci sia stato doloso o meno, anche perchè, tornando alla questione dei messaggini, sta ad una persona decidere se accogliere i consigli o meno, e finchè non vi è stata alcuna coercizione, il dolo non sussiste. Ma toccherà comunque alla Commissione stabilire il da farsi.

