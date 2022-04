Figli Al Bano Carrisi: Ylenia, Yari, Cristel, Romina Jr, Jasmine e ‘Bido’/ Chi sono?

Una sorta di famiglia allargata, come ha avuto modo di descriverla il diretto interessato: una tribù fatta di mogli, ex, figli e anche nipoti. Al Bano Carrisi è da anni il pater familias di un bellissimo nucleo che ruota attorno al 78enne cantautore pugliese e l’ospitata di questo pomeriggio nel salotto tv di “Verissimo” sarà l’occasione per il diretto interessato di riaprire lo scrigno dei ricordi, parlando non solo della storica compagna Romina Power e della sua attuale moglie, Loredana Lecciso, ma pure dei tanti figli avuti dalle due donne. Scopriamo chi sono e, tra gioie e dolori, cosa fanno oggi.

Ylenia Carrisi, figlia Al Bano/ “Ho capito che si è buttata nel fiume”, ma Romina…

Oggi Al Bano, alla soglia degli ottant’anni, può vantarsi di essere diventato papà ben sei volte: quattro dei suoi figli, ovviamente i più grandi di casa, sono nati durante la lunghissima relazione -quasi trentennale- con Romina, mentre gli ultimi due, diventati solo negli ultimi tempi maggiorenni, sono arrivati dopo l’inizio della relazione con la Lecciso. Convolati a giuste nozze nel lontano 1970, Al Bano e Romina divennero subito genitori di Ylenia, il dolore che mai si cancellerà dalle loro vite: come si ricorda, la ragazza scomparve il 1° gennaio del 1994 mentre si trovava in quel di New Orleans (USA) e da allora, tra false piste, speranze e tante polemiche, non si è più saputo nulla di le, tanto che si fa risalire alla fine del 1993 la data della presunta morte.

Romina Power e Loredana Lecciso, ex e moglie Al Bano/ "Noi non siamo una soap opera!"

CHI SONO I SEI FIGLI DI AL BANO? IL DOLORE PER YLENIA E LA GIOIA NEL DIVENTARE NONNO DI…

Nel corso del loro matrimonio, i due ebbero anche Yari Marco (1973) che ha provato a seguire le orme dei genitori, Cristel (1985), conduttrice televisiva e stilista, e Romina Jr. Jolanda, che prende il nome dalla nonna ed è venuta alla luce nel 1987. Dopo uno iato di quasi 14 anni, il cantautore salentino ha vissuto una nuova primavera in quanto a paternità: infatti poco tempo dopo essere andato a convivere con Loredana Lecciso, divenne papà per la quinta volta di Jasmine (2001) e l’anno successivo anche di Al Bano Jr. (2002), ma conosciuto da tutti come Bido e che oggi, appena ventenne, è il cucciolo di quella che sopra abbiamo definito una famiglia allargata in cui l’unica macchia pare essere il dissapore che ancora persiste tra Romina e Loredana.

Jolanda e Carmelo, genitori di Al Bano/ Chi sono? "Il loro amore è stato fantastico"

Non solo: nel 2021 Al Bano è diventato nonno per la terza volta, dato che sua figlia Cristel ha dato alla luce la piccola Rio Ines, la terza figlia avuta dal matrimonio con Davor Luksic a cui è legata sentimentalmente da qualche anno. Ma l’impressione è che la famiglia dell’artista è destinata ancora ad allargarsi e, in attesa di nuovi fiocchi azzurri o rosa nella tenuta di Cellino San Marco, nel cuore del Salento, Al Bano di recente ha fatto sapere che la ‘ciurma’ ha accolto a bordo altri nuovi arrivati. “Mi sono regalato tre nuovi figli” ha detto il diretto interessato spiegando al magazine “Diva e Donna” di aver deciso di portare in Italia tre ragazzi ucraini che fuggivano dalla guerra assieme alla madre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA