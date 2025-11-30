Figli Alberto Angela, chi sono: da Edoardo a Riccardo e Alessandro

Nel corso della sua vita ricca di cultura e storia, Alberto Angela ha costruito una famiglia felice al fianco della moglie Monica. Dal loro matrimonio, celebrato nel 1992, sono nati anche tre figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro. Il primo è nato nel 1998, il secondogenito un anno più tardi, mentre il più piccolo nel 2004. Sappiamo che qualche anno fa Edoardo, da giovanissimo, venne notato dal popolo dei social vista la sua estetica di indubbia bellezza e per questo venne accostato al mondo della moda, ma a riguardo papà Alberto Angela ha ammesso:

“Mi dispiace perché lui non vuole esporsi, è una persona normale. E’ il mondo che bussa alla porta, è un effetto collaterale dell’epoca in cui viviamo” ha detto il celebre divulgatore riguardo alla possibilità di vedere il figlio diventare un sex symbol. Ipotesi respinta, visto che la famiglia di Alberto Angela, dalla moglie Monica al figlio più piccolo ha sempre preferito vivere un passo indietro ai riflettori.

Figli Alberto Angela, la confessione dopo il rapimento: “Ho avuto paura di non rivederli”

Correva il 2002 quando Alberto Angela divenne protagonista di un drammatico caso di cronaca, dopo che il divulgatore venne rapito in Niger con la sua squadra di lavoro. Ore di grande ansia e angoscia, un periodo drammatico che il divulgatore e figlio di Piero Angela ha temuto potesse essere l’ultima fase della sua vita. A riguardo qualche tempo dopo ha raccontato:

“Ho avuto paura davvero di non rivedere più mia moglie e i miei figli. Poi per fortuna mi hanno liberato” le parole del noto conduttore che chiaramente non scorderà mai quella pagina così triste e carica di sofferenza. A quei tempi erano nati due dei suoi tre figli, e ovviamente la paura di non rivederli più fu davvero incredibile.