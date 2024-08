Figli Alvaro Morata e Alice Campello chi sono: Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata. L’influencer e il calciatore si sono lasciati e nelle scorse ore è arrivata anche la conferma ufficiale di Alice Campello sui social. I fan della coppia si erano accorti che qualcosa non andasse bene dagli indizi social: entrambi avevano cambiato le loro immagini del profilo e lui si era mostrato a Milano senza la fede al dito. Intanto, i fan si chiedono perché si sono lasciati Alvaro Morata e Alice Campello? Una risposta abbiamo provata a darla anche se entrambi smentiscono che si sia trattato di tradimento.

Hanno quattro figli Alice Campello e Alvaro Morata sono sposati dal 2017 ed hanno quattro splendidi bambini: i gemelli Leonardo e Alessandro, 5 anni, Edoardo, 3 anni, e la quarta figlia Bella, nata lo scorso 9 gennaio. Solo poche settimane fa, per l’esattezza il 16 luglio 2024, il magazine Oggi ha immortalato l’intera famiglia mentre festeggiava la vittoria della Spagna agli Europei 2024. Il capitano della Nazionale spagnola è corso sugli spalti ad abbracciare e baciare la moglie. E i loro quattro bellissimi figli Leonardo ed Alessandro, Edoardo e Bella.

Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella: chi sono i figli di Alice Campello e Alvaro Morata

Alvaro Morata, diventato campione d’Europa con la Spagna, è corso ad abbracciare e baciare la moglie Alice Campello e i loro quattro figli. Arrivato in tribuna di corsa il capitano della Spagna ha abbracciati i quattro i figli della coppia: Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, nato nel 2020, e Bella, nata nel gennaio 2023 con un parto che ha provocato una forte emorragia alla madre. Uno dei bambini piangeva per l’emozione. Tutta la famiglia è poi scesa in campo a festeggiare dopo la premiazione. Le immagini più belle ed emozionanti della notte di Berlino. E forse di tutto il campionato europeo di calcio. In quell’occasione il magazine, quasi come una beffa sottolineava come “Alvaro Morata è (anche) il campione dei papà. E dei mariti”