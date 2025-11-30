Figli Barbara D'Urso, chi sono Giammauro ed Emanuele Bernardi

Nel corso della sua vita ricca di eventi e colpi di scena, Barbara D’Urso ha avuto la grande possibilità di allargare più volte la famiglia. La conduttrice ex ex volto di Pomeriggio Cinque ha messo al mondo i due figli Giammauro ed Emanuele Berardi, entrambi nati dalla lunga storia d’amore della presentatrice con il produttore cinematografico Mauro Bernardi. Dal matrimonio poi finito la presentatrice ha avuto la fortuna di avere i due figli, che ha cercato per tutta una vita di tenere lontani dalle luci dello spettacolo.

Sappiamo però con certezza che Giammauro ha 39 anni e ha scelto una vita diversa da quella di mamma Barbara, laureandosi in medicina e chirurgia con 110 e lode, lavorando anche all’estero in paesi come Giappone e Stati Uniti, è uno stimato professionista e così come dell’altro figlio Emanuele, Barbarella ha svelato: “Sono tutta la mia vita” ha sottolineato il legame costruito con i due figli.

Figli Barbara D’Urso, chi è Emanuele Berardi

Un altro dei due figli di Barbara D’Urso è Emanuele Berardi, la conduttrice ha raccontato in diverse occasioni la stima nei confronti del più piccolo dei due figli, che oggi ha 37 anni e anch’egli ha scelto un campo diverso rispetto a quello di Barbarella, infatti Berardi è un noto fotografo e ha costruito la sua esistenza un sacrificio dopo l’altro, riuscendo a tagliare anche dei prestigiosi traguardi nel corso della sua vita.

Per entrambi i figli Barbara D’Urso ha fatto valere la regola d’oro: tenerli lontani dal mondo del gossip. Una missione riuscita per la conduttrice, che ha sempre preferito far parlare la sua vita privata piuttosto che quella dei ragazzi, educati con valori e sani principi.