Figli Beppe Vessicchio, chi è Teresa: la figlia lo ha reso nonno di Alice e Caterina

Dalla storia d’amore con la moglie Enrica, Beppe Vessicchio ha avuto la fortuna di mettere al mondo tre figlie. Parliamo di Teresa, frutto del forte sentimento che univa Vessicchio alla donna, riguardo alla situazione donne a casa sua, il maestro e direttore d’orchestra aveva ironizzato, definendosi l’unico maschio tra le mura domestiche: “Anche il cane è femmina” le parole di Vessicchio che della sua vena napoletana aveva sempre evidenziato i tratti con simpatia e divertenti battute.

A Verissimo Beppe Vessicchio aveva parlato della sua famiglia, raccontando anche la sua nuova fase da nonno: “Essere nonno è una seconda paternità con un grado di maturità completamente diverse. Essere bisnonno? Una gioia ulteriore. Tutte donne e non è facile perché il mondo femminile ha i suoi codici; anche il cane è femmina” le parole del compianto maestro artistico volato via a 69 anni a causa delle complicanze per la polmonite che lo ha colpito.

Figli Beppe Vessicchio, chi è Teresa: “La mia nota più bella”

Riguardo al suo amore per la figlia Teresa, nonostante non fosse solito parlarne in pubblico, Beppe Vessicchio in quelle rare occasioni ne aveva parlato in maniera speciale.

Il maestro ha sempre mostrato orgoglio ma senza mai scendere troppo nei dettagli, rispettando la sua scelta di riservatezza. Quando parlava della figlia la descriveva come “la mia nota più bella”, un riferimento tenero che lasciava intravedere l’affetto paterno e speciale per la ragazza che lo ha reso noto di due splendide nipotine nel corso degli anni.

