Nel corso della sua vita il celebre cantante Bobby Solo è riuscito a costruirsi una famiglia speciale, fatta da ben cinque figli, nati tutti da tre relazioni diverse. Dalla prima moglie Sophie Teckel, Bobby Solo ha avuto Alain, Chantal e Muriel, venuti al mondo rispettivamente nel 1968, 1971 e 1975, anche se il matrimonio con la donna scattato nel 1968 si è poi concluso qualche anno più tardi, nel 1991.

Dalla storia d’amore con Mimma Foti, invece, Bobby Solo ha avuto la figlia Veronica, quando correva il 1990, anche se inizialmente la ragazza non era stata riconosciuta, evento avvenuto diversi anni dopo grazie alla partecipazione della giovane al reality di Canale Cinque Grande Fratello, da quel momento le cose tra loro cambiarono. Poi nella vita di Bobby Solo è arrivata un’altra donna, Tracy Quade, che da quasi trent’anni è ancora al fianco del cantante romano con il quale ha messo al mondo il figlio Ryan.

Figli Bobby Solo, il rapporto ritrovato: come sono andate le cose

Nel corso della sua vita il cantante ha avuto la possibilità di riabbracciare la figlia Veronica, che grazie al Grande Fratello è riuscito a trovare il padre, che l’ha riconosciuta e da quel momento in poi i due hanno iniziato una nuova vita, un rapporto diverso dal passato. “Il primo incontro è avvenuto in un hotel a Roma. Mi hanno accompagnati i miei due migliori amici. Quando mi ha visto è stato come se non avessimo mai smesso di vederci. Mi ha abbracciato e mi ha detto, con il suo fare romano: “Sei gagliarda!

Bobby Solo si è detto orgoglioso e felice di questa nuova pagina della sua vita, che vede protagonista Veronica, insieme ai quattro figli nati da altre due relazioni differenti e che hanno arricchito la vita del cantante.