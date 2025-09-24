Figli Claudia Cardinale, chi sono? Patrick cresciuto come “fratello” e Claudia Squitieri, la figlia che è appassionata d'arte.

La vita di Claudia Cardinale, morta il 23 settembre 2025, è stata ricca di vicende felici ma anche tristi e dolorose come quella dello stupro subito quando aveva 16 anni. Uno sconosciuto la violentò e lei rimase incinta del primogenito Patrick, di cui non si sa il cognome per ovvi motivi. L’uomo la caricò in auto e dopo lo stupro, lei fu costretta a nascondere la presenza del figlio per ‘ragioni di immagine’, dato che all’epoca era considerata una scandalo.

L’attrice conosce poi Cristaldi, il suo primo marito che aveva capito la situazione dopo che lei aveva chiesto di annullare un contratto di lavoro: “Furono mesi difficilissimi. Lontana dalla mia terra natale. Alle prese con una cultura e una lingua, quella italiana, che non capivo bene. Catapultata nel mondo del cinema, che era al tempo stesso una salvezza e un grande incognita“, aveva confessato Claudia Cardinale, che con tanta fatica aveva portato avanti la gravidanza fino al settimo mese.

Figli Claudia Cardinale, Patrick non ha mai voluto conoscere suo padre

Dopo la violenza e la gravidanza, lo stupratore si era fatto vivo. Claudia Cardinale aveva raccontato che costui pretendeva abortisse: “Neanche per un attimo pensai a disfarmi della mia creatura! Ne parlai con i miei meravigliosi genitori e con mia sorella Blanche e tutti insieme decidemmo che il mio bambino sarebbe cresciuto in famiglia, come un fratello minore”, aveva rivelato al Corriere della Sera. Oltretutto, nel corso degli anni il figlio Patrick non volle mai conoscere il suo vero padre, ma ha adottato il cognome di Cristaldi.

Nata nel 1979, Claudia Squitieri è la figlia di Claudia Cardinale e di Pasquale Squitieri, colui che è stato il compagno dell’attrice per oltre trent’anni. La ragazza come i genitori è una grande amante dell’arte e tempo fa il Corriere della Sera aveva parlato anche di lei e della sua carriera: la donna ha lavorato come produttrice a teatro con suo padre, come attrice, ed è anche una storica dell’arte. Non solo, si è occupata di curare il libro “Claudia Cardinale. L’indomabile – The indomitable”.

Claudia Cardinale, mamma e nonna: “Ha preferito trasmettere fiducia invece che preoccupazione“

Legatissimi alla mamma, i figli di Claudia Cardinale hanno sempre parlato benissimo di lei. Ecco cosa diceva al Corriere la Squitieri: “Molto presente, ma mai ansiosa o preoccupata. Ha fatto in modo che fossi indipendente: a 14 anni, abitavo da sola al piano sopra di lei; a 16, sono andata a Londra“. Poi continua: “Solo oggi ho capito che ha preferito darmi la sua fiducia invece che la sua preoccupazione“. Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni il 23 settembre, era anche nonna di un bimbo venuto al mondo nel 2013, figlio della stessa Claudia.