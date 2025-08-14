Dario Argento e le sue figlie: Fiore e Asia, storie diverse ma un legame indistruttibile, oggi unite nella paura per la sua salute.

Chi sono i figli di Dario Argento? Il regista di Profondo Rosso sta affrontando un ricovero in ospedale dopo aver avuto una forte crisi respiratoria e proprio in queste ore di ansia, i suoi fan cercano di scoprire qualcosa in più sulla sua vita. Le figlie Fiore e Asia gli saranno sicuramente vicine in questo momento difficile, andiamo però a scoprire chi sono e quando sono nate, ma soprattutto che rapporto hanno oggi con il loro papà famosissimo.

In un’intervista a Repubblica, il “Maestro del Brivido” aveva chiarito alcuni aspetti sulle sue due figlie, Fiore e Asia Argento. La prima è nata dalla relazione con la moglie Marisa Casale, con la quale ha divorziato poi negli anni ’80, mentre Asia è stata il frutto dell’amore della relazione con Daria Nicolodi, anche lei attrice. Dario Argento ha spiegato che entrambe hanno caratteri diversi: Fiore è più dolce e gli sta sempre accanto, mentre Asia ha un carattere più combattivo e lo sprona standogli vicino nei momenti più difficili.

Figli Dario Argento, tutto su Fiore e Asia Argento: ecco chi ha seguito le orme del padre

“Hanno un carattere simile, ma con me sono diverse. Abbiamo vissuto insieme momenti meravigliosi, viaggi, disavventure“, ha raccontato Dario Argento sulle figlie FIore e Asia, “Sono stato tutto per loro, padre e madre, hanno vissuto con me, con i miei problemi e i miei film, sui set. Asia ha imparato molto“. Fiore Argento aveva partecipato nel 2023 all’Isola dei Famosi. La donna, oggi 55enne, è una stilista che ha sempre seguito le orme del padre tanto che da giovanissima, appena 15enne, aveva recitato in “Phenomena“, film di Dario Argento.

Successivamente, Fiore ha abbandonato il mondo della recitazione per darsi alla moda. Laureatasi al Fashion Institute of Technology negli Stati Uniti, è arrivata ad ottenere importanti collaborazioni come quella con Fendi. Regista, attrice e sceneggiatrice, la sorella Asia Argento ha aggiunto tra le sue passioni anche quella per la musica. Nata nel 1975, ha fatto molto parlare di sè anche per la relazione con Morgan dalla quale è nata la figlia Anna Lou Castoldi.