Chi sono i figli di Al Bano Carrisi? Yari, Cristel e Romina Jr avuti da Romina Power e poi Jasmine e Albano Carrisi Jr. avuti da Loredana Lecciso

Tanto prolifico nel mondo della musica quanto nella vita privata, Al Bano Carrisi ha una famiglia allargata, tanti figli che gli rendono la vita soddisfacente, anche perché due figlie lo hanno anche reso nonno per la sua immensa gioia. Ma chi sono i suoi figli di preciso? Scopriamolo, ricordando che lui sarà ospite della puntata di oggi di Domenica In.

Ecco i figli avuti da Romina Power: Yari vive con quest’ultima poco lontano dal papà, in una tenuta, insieme allo zio, e ha da sempre tentato di fare il musicista, finendo per partecipare ai tour musicali dei genitori; Romina Jr. è fidanzata con Stefano Rastelli da cui ha avuto Axel Lupo; Cristel vive in Zagabria, ha tre figli ed è sposato con un miliardario.

Al Bano: chi sono i figli Jasmine e Albano Carrisi Jr. avuti da Loredana Lecciso

E poi ci sono anche i figli di Al Bano avuti dall’attuale compagna Loredana Lecciso con la quale vive in quel di Cellino San Marco che sono Jasmine e Albano Carrisi Jr. Con la prima il padre ha avuto delle esperienze televisive a The Voice of Italy perché voluto dalla conduttrice Antonella Clerici e poi lei ha provato a prendere la sua strada con The Couple, il reality show flop condotto da Ilary Blasi e chiuso prima del tempo da Canale5.

Invece suo fratello studia economia all’università e sembra non essere intenzionato al mondo dello spettacolo, infatti si dice che voglia poi occuparsi delle tenute della sua famiglia una volta che sarà pronto. Viene chiamato ‘Bido’ dalla famiglia. I figli vanno tutti d’accordo l’uno con l’altro, cosa che non si può dire con Romina Power e Loredana Lecciso, che proprio non riescono a trovare un punto d’incontro.

