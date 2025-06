Figli di Al Bano, quattro avuti da Romina Power (Yari, Cristel, Romina Jr. e Ylenia) e due avuti da Loredana Lecciso (Jasmine e Albano Jr.): chi sono

Si fa un gran parlare di Al Bano per via delle continue gaffe, l’ultima è stata criticata pure dalla sua ex moglie Romina Power. Comunque non di solo musica vive l’uomo pugliese, infatti può contare svariati figli, una famiglia numerosa dove ogni membro fa la sua vita, chi più e chi meno. Ma chi sono i suoi figli? Andiamo a scoprirlo.

I figli che il cantante ha avuto con la figlia di Tyron Power sono quattro: Yari, Cristel e Romina Jr, e Ylenia. Tolto quest’ultima che è scomparsa nel 1994 a New Orleans, gli altri hanno le loro vite. Yari vive con la mamma Romina in Puglia (e accompagna i genitori in tour), la seconda vive in Zagabria con il ricco marito da cui ha avuto tre figli mentre la terza è fidanzata con Stefano Rastelli da cui ha avuto un figlio, Axel Lupo.

Al Bano: cosa fanno gli altri figli Jasmine e Albano Carrisi Jr.

Gli altri figli che il cantante di Cellino San Marco ha avuto con la sua attuale compagna Loredana Lecciso sono Jasmine e Albano Carrisi Jr. Ma cosa fanno nella vita? La prima spera di intraprendere la carriera musicale e ultimamente ha partecipato a The Couple dove nutriva la speranza di vincere un ricco montepremi giocando in coppia con il suo amico, e poi ha anche partecipato a un’edizione di Ballando con le stelle in Georgia.

E invece il figlio di Al Bano cosa fa? Studia Economia all’università e pare abbia espresso il desiderio di occuparsi poi delle tenute del padre che sono immense. Non si è mai sentito al centro dell’attenzione e non ha alcuna intenzione di intraprendere una carriera legata al mondo dello spettacolo. Ospite da Monica Setta a Storie al Bivio Show, Al Bano sui due figli più piccoli ha confessato: “Quando ho conosciuto Lory, Romina era già fuori dalla mia vita. La nostra grande casa era vuota e Loredana ha portato la gioia della nascita di Yasmine e Bido.”

