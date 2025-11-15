Figli di Barbara D'Urso: chi sono Giammauro ed Emanuele Berardi: e cos'è successo dopo puntata, svelato un retroscena in lacrime

Figli di Barbara D’Urso, Giammauro ed Emanuele reagiscono all’esibizione a Ballando: lei svela un retroscena in lacrime

Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2025 Barbara D’Urso in coppia con Pasquale La Rocca si è cimentata in un passo a due incentrato sulla figura della madre e il rapporto con i figli nelle varie fasi della vita. Con tanto di mano tremolante a simboleggiare l’età che avanza. Ed a proposito dei figli, successivamente Barbara D’Urso ha svelano in lacrime un retroscena raccontando come hanno reagito alla sua esibizione.

Giammauro ed Emanuele Berardi sono i figli di Barbara D’Urso, la conduttrice raggiunta post puntata dai microfoni di Ballando Segreto ha confessato cos’è successo dopo la puntata: “Uno dei miei figli si è commosso tanto, l’altro non ha detto nulla… ma sono entrambi molto riservati. Anche se si fosse emozionato, probabilmente non me lo avrebbe detto”. Sempre restia a parlare dei suoi affetti, la D’Urso ha rotto la sua nota riservatezza condividendo con il pubblico questo toccante retroscena che ha emozionato anche Milly Carlucci.



Giammauro ed Emanuele Berardi, chi sono i figli di Barbara D’Urso: “Ho lavorato per garantire loro serenità”

Giammauro ed Emanuele Berardi sono i figli di Barbara D’Urso. Su di loro la conduttrice a Ballando con le stelle 2025 ha rivelato com’è stato difficile crescerli da sola: “Quando mi sono separata, mi sono ritrovata sola con loro e ho dovuto imparare a fare la mamma. Non avendo avuto una madre, non sapevo come si facesse. Piangevo in silenzio, chiusa in bagno, per non farlo vedere. Poi ho imparato ad essere forte. Ho lavorato per garantire loro serenità e oggi tutta la mia vita ruota ancora intorno alla loro felicità”. Chi sono i figli di Barbara D’Urso? Giammauro Berardi è un medico chirurgo sposato con Giulia che ha reso nonna per ben due volte la conduttrice. Emanuele Berardi, invece, è un regista e produttore del film Shukran, che in qualche occasione è apparso al fianco di Barbara d’Urso sul red carpet.