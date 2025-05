Mamma innamorata dei suoi figli, molto apprensiva e protettiva, Carmen Di Pietro si è spesso mostrata in tv con i suoi ragazzi, oggi diventati grandi. I figli di Carmen Di Pietro, Alessandro e Carmelina Iannoni, sono nati ormai diversi anni fa. Alessandro, il primogenito, è nato nel 2001: il ragazzo ha studiato Economics and business alla Luiss di Roma, ottenendo la laurea con ottimi risultati. Il giovane non ha mai nascosto di tenere davvero molto alla sua istruzione, per la gioia di mamma Carmen, molto orgogliosa del suo percorso. Proprio per studiare, Alessandro Iannoni ha persino lasciato L’Isola dei Famosi, reality show al quale ha preso parte qualche anno fa proprio insieme alla mamma.

Molto amato dal pubblico a casa, che ne ha apprezzato l’educazione e le doti umane, poche settimane prima della finale Alessandro ha scelto di andare a casa per continuare il suo percorso di studi. Sentiva, infatti, di star perdendo troppo tempo e per questa ragione ha deciso di tornare e laurearsi. Alessandro, durante il percorso a L’Isola dei Famosi, ha più volte parlato del suo rapporto con la mamma, spiegando che lei è particolarmente apprensiva e anche molto gelosa. Non sopporta, infatti, di vedere il suo primogenito con una ragazza e per questa ragione lo ha fatto anche lasciare con una fidanzata in passato.

Non solo Alessandro: Carmen Di Pietro ha anche un’altra figlia, Carmelina. Come per il primogenito, Carmen è una mamma apprensiva anche nei confronti della sua secondogenita, che abbiamo visto protagonista di un programma Rai, “Il Collegio”. La giovane si è presentata come una ragazza educata, sensibile e molto umile, nonostante la mamma sia un personaggio famoso. Insomma, i figli di Carmen Di Pietro, Alessandro e Carmelina Iannoni, sono entrambi educati e particolarmente sensibili, profondamente legati alla mamma, molto gelosa di loro.