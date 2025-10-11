Chi sono i figli di Claudio Cecchetto? Jody lavora come speaker e gamer. Leonardo invece è attivo nel mondo musicale

Si chiamano Jody e Leonardo i figli di Claudio Cecchetto, disc jockey e produttore musicale tra i più conosciuti e apprezzati sul panorama artistico italiano. Con collaborazioni di grande valore nel corso della sua carriera, Claudio è nato e cresciuto nel mondo della musica e inevitabilmente ha trasmesso la stessa passione ai suoi figli. Il primogenito, Jody, lavora nel mondo dei social, unendo musica, spettacolo e non soltanto. È infatti una sorta di personaggio poliedrico che spazia dall’essere un gamer molto apprezzato a uno speaker, fino a fare l’attore. Molto seguito anche sui social, il primo dei figli di Claudio Cecchetto è particolarmente apprezzato dal pubblico, così come d’altronde anche Leonardo.

Claudio Cecchetto, perché ha litigato con Linus?/ Come sono i rapporti ora: nessun segnale di pace

I due fratelli sembrano essere molto legati anche tra loro. Jody, in occasione dei 25 anni del fratello Leonardo, gli ha dedicato queste splendide parole: “Un quarto di secolo per il mio fratellino. Condividerò con te sempre, da sempre e per sempre gli auricolari della nostra vita. Potrai sempre contare su di me, “piccolo” Leo. Ti voglio un bene dell’anima”. Nonostante i due siano molto diversi e ognuno abbia le proprie passioni e la propria vita, i due sono molto legati, anche grazie ai genitori che li hanno sempre spinti alla condivisione e al rispetto.

Chi è Maria Paola Danna, la moglie di Claudio Cecchetto/ Sposati dal 1992: "Abbiamo un segreto"

Figli di Claudio Cecchetto, chi sono: Leonardo ha seguito le orme del papà

Se Jody lavora nell’ambito dei social e non soltanto, come speaker e gamer, Leonardo è più vicino alle passioni del papà. Il secondo dei figli di Claudio Cecchetto lavora infatti in ambito musicale: è un dj, come appunto il padre, ma anche producer. Nonostante la giovane età – ha 25 anni – ha già suonato nei locali più importanti del mondo e sogna di emulare appunto il padre, che nell’ambito musicale ha fatto scuola in Italia e non soltanto. Prima di dedicarsi alla musica, però, Leonardo si è laureato, con grande gioia di mamma e di papà.