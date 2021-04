Figli di Eros Ramazzotti: Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio/ “Il tempo non sente ragione…”

Eros Ramazzotti ha tre figli: Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Aurora Ramazzotti è nata, il 5 dicembre 1996, dalla relazione con Michelle Hunziker. Aurora, 24 anni, è ormai una vera e propria influencer con 2,1 milioni di follower su Instagram. Nonostante i genitori siano separati dal 2002 (divorziati dal 2009), Aurora ha mantenuto un bellissimo rapporto anche con il padre, che le ha dedicato il celebre brano omonimo: “Noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita. Siamo legati da qualcosa di più grande”, ha scritto sui social in occasione del compleanno del padre.

Qualche mese fa la Aurora ha pubblicato un vecchio video in cui da bambina ammira il padre che suona la batteria: “Questo video è bello perché racconta una storia: quella di una bambina felice e inconsapevole del suo privilegio. Per lei assistere all’arte è normale, le scorre nelle vene e la respira da sempre, non conosce altro. Non sa che la vita la riporterà, tramite vie traverse, proprio lì dove è stata cresciuta”.

I due figli dal matrimonio con Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti ha poi avuto due figli con la seconda moglie Marica Pellegrinelli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Raffaela Maria, chiamata così dall’unione dei nomi delle nonne paterna e materna, è nata il 2 agosto 2011. Lo scorso 25 aprile, oltre a celebrare la Festa della Liberazione e della resistenza italiana, Eros Ramazzotti ha festeggiato la Prima Comunione della figlia Raffaela Maria.

Il cantante ha pubblicato tra le Storie di Instagram una fotografia che ritrae la bambina di spalle, con indosso la tradizionale tunica bianca: “Il tempo non sente ragione, auguri amore mio”, ha scritto Ramazzotti citando il suo brano “Il tempo non sente ragione”. Gabrio Tullio è nato il 14 marzo 2015: “Ieri alle 16/40 è nato Gabrio Tullio. Pesa 3.800 e suona già la chitarra. Un emozione Total Grazie amore mio, grazie amori miei”, ha scritto l’artista sui social per annunciare la nascita del terzo figlio.

