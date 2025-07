Figli di Gigi Riva, chi sono Nicola e Mauro, nati dall'amore con Giovanna Tofanari? Un rapporto stretto e speciale con loro e con i cinque nipoti

Gigi Riva è stato per tantissimi anni della sua vita con la stessa donna, Giovanna Tofanari, che non ha mai sposato e con la quale, più avanti, l’amore è finito nonostante sia rimasto un rapporto di affetto. I due hanno avuto due figli, Nicola e Mauro. Due ragazzi che nel tempo sono diventati uomini e hanno messo su ciascuno la propria famiglia, inseguendo strade professionali diverse. Il primo dei figli di Gigi Riva, Nicola, si è dedicato alle pubbliche relazioni mentre il secondo si è impegnato nel mondo dello sport. I figli di Gigi Riva hanno reso Rombo di tuono nonno di cinque figli.

Raccontando il papà su “Tv2000”, Nicola Riva ha rivelato: “Arrivò in Sardegna a 18 anni e non trovò solo una squadra di calcio ma una famiglia. La sua è una storia che va oltre il discorso calcistico: è una storia di fede, fiducia reciproca. Tutto quello che non ha avuto dal punto di vista economico l’ha ottenuto sotto forma di affetto, amore e vita”.

Figli di Gigi Riva, chi sono Nicola e Mauro: “Abbiamo avuto una sensazione…”

“Non ci aspettavamo che potesse lasciarci. Così come se non se lo aspettavano i tifosi del Cagliari. Lui aveva deciso così, che era il momento. Adesso sta a noi cercare di portare avanti la sua eredità” ha raccontato ancora Nicola a “Tv2000”. Parole, quelle di Nicola Riva, che fanno emozionare. Proprio il primo dei figli di Gigi Riva ha preso parola nel corso dei funerali del papà, morto nel gennaio del 2024. “Io e mio fratello abbiamo cercato di salutare ciascuno di noi, è stato emozionante. Non è andato via solo nostro papà, ma il familiare di ciascuno di voi: mi hanno detto tutti quanto fosse un grande uomo, ancor prima di un grande calciatore. Ringrazio Cagliari per averlo accolto, per avergli voluto bene. Penso che lui abbia ricambiato” ha dichiarato in lacrime Nicola.