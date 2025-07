Chi sono Marianna e Marco Morandi, i figli di Laura Efrikian. Hanno seguito le orme dei genitori nel mondo dell'arte: "Non è stato facile..."

Si chiamano Marianna e Marco i figli di Laura Efrikian, nati dal rapporto con Gianni Morandi, durato per 13 anni. I due si sono sposati nel 1966 e nel 1979 hanno divorziato: Laura non ha mai nascosto che si sentiva trascurata dal marito e proprio per questo si è invaghita di un altro uomo. Tornando ai figli della coppia, Marianna e Marco, cosa sappiamo? I due hanno deciso di seguire le orme dei genitori nel mondo dell’arte: entrambi si sono dedicati al teatro e proprio di recente sono tornati a calcare il palco con uno spettacolo, “Benvenuti a casa Morandi”, che hanno portato in tutta Italia. Essere figli d’arte, per i due, è stata sicuramente una fortuna ma anche un fardello: “Per chi ha la malaugurata idea di fare lo stesso mestiere, poi, c’è sempre un confronto continuo” ha raccontato Marco a “Domenica In”.

Un confronto continuo, dunque, sia per Marco che per Marianna, che dopo la nascita dei suoi figli ha deciso di dedicarsi alla famiglia, mettendo temporaneamente da parte la carriera. Solamente nel 2025 è tornata in teatro con il fratello, dopo l’espressa richiesta di lui di fare uno spettacolo insieme.

Marianna e Marco Morandi, figli di Laura Efrikian: infanzia complicata

Dopo il matrimonio del 1966, Laura Efrikian e Gianni Morandi hanno messo al mondo una bambina, Serena. La bimba è nata purtroppo prematura e vissuta solamente 9 ore: un grande dolore per entrambi, che qualche anno più tardi hanno riprovato ad avere un bambino. È così nata Marianna nel 1969. Nel 1974, invece, la famiglia si è allargata ancora con l’arrivo di Marco anche se prima della sua nascita c’era stata già una crisi. Laura, infatti, conobbe un attore in teatro a Napoli e si invaghì di lui: “Quando tornai a casa, Gianni mi disse: ‘O me o lui’. Scelsi mio marito e dopo un po’ è nato Marco”. Cinque anni più tardi, però, il loro matrimonio è finito.

