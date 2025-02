Marcella Bella, cantante di successo e moglie innamorata del “suo” Mario Merello, è anche mamma di tre figli, Carolina, Giacomo e Tommaso, I figli sono nati proprio dal matrimonio tra l’artista originaria di Catania e il marito, un imprenditore sconosciuto al mondo dello spettacolo ma noto proprio per via del suo matrimonio con la cantante. I due si sono sposati nel 1989 dopo dieci anni insieme: dopo essersi conosciuti e innamorati negli anni Settanta, sono infatti convolati a nozze e più avanti hanno avuto tre figli. Il primogenito si chiama Giacomo mentre la seconda, nata alcuni anni dopo, Carolina. Infine è nato Tommaso, l’ultimo figlio della coppia. Dopo essere diventata mamma, Marcella ha abbandonato temporaneamente il mondo dello spettacolo e della musica per dedicarsi completamente ai suoi figli.

In particolare questa scelta è stata presa dalla cantante siciliana dopo la nascita dei suoi figli Carolina e Tommaso: avendo dedicato poco del suo tempo a Giacomo, che spesso glielo ha rimproverato, la cantante ha deciso di mettere temporaneamente in stand-by la sua carriera per dedicarsi completamente a loro. Oggi i suoi figli sono cresciuti e Giacomo, il suo primogenito, ha lasciato l’Italia per seguire il suo lavoro.

Figli di Marcella Bella. Chi sono Giacomo, Carolina e Tommaso: il loro rapporto

La famiglia è molto unita e nonostante la differenza di età tra i tre fratelli, Giacomo, Carolina e Tommaso, non manca l’amore e l’unione. In occasione della partecipazione della mamma a “Canzone segreta”, programma al quale Marcella Bella ha preso parte, proprio l’artista originaria di Catania ha ricevuto una bella sorpresa dai suoi figli Carolina e Tommaso. Quest’ultimo ha raccontato, parlando della mamma: “È stata una mamma molto dolce, non ci ha mai frenato, ci ha sempre lasciati liberi nella nostra immaginazione”.

Carolina, invece, ha spiegato di essersi avvicinata al mondo della musica proprio grazie alla madre: “Mi ricordo da piccolina la guardavo, la ammiravo, poi imparavo le canzoni… Io so tutte le canzoni a memoria!”.