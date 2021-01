Figli di Massimo Ferrero/ Vanessa e Michela da prima moglie, Emma da Sini e 2 maschi da Ramunni e 2 adottivi

Massimo Ferrero ha avuto cinque figli. Dalla prima moglie Paola ha avuto le figlie Vanessa e Michela. Successivamente si è sposato con Laura Sini, ereditiera dell’azienda casearia I Buonatavola Sini nel Viterbese, da cui ha avuto la figlia Emma. Dalla relazione con Manuela Ramunni, conosciuta al matrimonio di Luca Agentero e Myriam Catania, ha avuto due figli maschi: Rocco Contento (nato nel 2013) e Oscar (nato nel 2016). Sul nome del primo figlio maschio, Rocco Contento, ha detto: “L’ho chiamato così perché la felicità è un attimo, invece la contentezza dura sempre”. Massimo Ferrero ha anche adottato due figli: “Riccardo e Fabrizio che ho cresciuto io, ma hanno altri genitori”, ha detto qualche anno fa al Corriere della Sera. I figli hanno seguito la sua passione calcistica, giallorossa e blucerchiata? “Mio figlio Riccardo è biancoceleste. Emma, la mia figlia sedicenne che è la più romanista di casa. Fabrizio, uno dei due miei figli adottivi, mi hanno chiesto se a Marassi potevano tifare contro di me. Ormai il mio cuore è per trequarti della Sampdoria. Un quarto è giallorosso”, ha raccontato Ferrero nel 2015 in un’intervista a Il Messaggero.

Massimo Ferrero: 6 figli naturali e 2 adottivi

La primogenita Vanessa Ferrero – “Ma io la chiamo Misciò Impossibol” ha detto il patron della Sampdoria in un’intervista – è a capo della Ellemme Group ed ex membro del CdA della Sampdoria. In questi anni come presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato tormentato dai tifosi che incalzano per la vendita della società. Non sono mancate minacce e vessazioni: “Chi mi minaccia è invisibile, non so chi siano i mandanti, ma vado avanti a barra dritta con il mio lavoro cercando di fare sempre meglio. Ho paura per i miei figli, solo questo ma il lavoro mi aggrada e non mi fa pensare a persone che, se fanno quello che fanno, hanno qualche problema”, ha detto lo scorso ottobre a Telenord, ammettendo di temere solo per i suoi figli.



