Peppino Di Capri ha avuto nel corso della sua vita principalmente due grandi amori: il primo, Roberta Stoppa, conosciuta quando erano entrambi giovanissimi, e poi più avanti Giuliana Gagliardi, che conobbe quando lei aveva vent’anni e lui già un figlio (o quasi). Il grande musicista nato proprio a Capri dalle sue due mogli ha avuto tre figli: Igor, Edoardo e Dario. Il primo dei figli di Peppino Di Capri è nato dalla sua prima moglie, Roberta Stoppa. Era il 1970 e loro si erano già lasciati dopo un matrimonio fatto di tanti alti e bassi. In una notte di passione, però, Peppino tornò proprio con Roberta e insieme concepirono Igor. Un figlio che, Roberta, sperava potesse far tornare l’artista campano da lei, ma così non fu.

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello?/ I "fandom" e non solo: gli indizi che potrebbero condannarla

Dopo la nascita di Igor, Peppino Di Capri cominciò una relazione con un’altra donna, che in realtà aveva già conosciuto: Giuliana Gagliardi. La moglie di Peppino Di Capri l’ha poi reso padre anche per la seconda e terza volta: sono nati infatti Edoardo e Dario. Ma cosa sappiamo dei figli di Peppino Di Capri? Quali sono le informazioni che abbiamo sul loro conto e cosa fanno nella vita i tre uomini nati dal cantante campano, con due donne differenti?

Ettore Falconieri, chi è Bebè, il batterista di Peppino Di Capri/ Amico d'infanzia, insieme fin da bambini

Figli di Peppino Di Capri, chi sono: Dario il più famoso

Tra i figli di Peppino Di Capri non abbiamo molte informazioni su Igor, il primogenito. Conosciamo solo la sua data di nascita, ovvero 1970, ma non abbiamo molte info su quella che è stata la sua vita e la strada da lui scelta professionalmente. Più avanti Peppino ha avuto altri due figli, Edoardo, nato nel 1981 e Dario, nel 1986. Il più famoso dei tre figli di Peppino Di Capri è sicuramente l’ultimo, Dario, che per alcuni anni ha portato avanti la carriera da attore, con il nome di Dario Castiglio.