Sono cinque i figli di Pino Daniele, che nel 2015 ha lasciato soli. Se i più noti sono quelli nati dalla seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi, prima di Sara, Sofia e Francesco, il grande artista napoletano aveva avuto altri due bambini, oggi adulti. Ma chi sono i figli di Pino Daniele? Cristina e Alessandro sono i primi due, nati dal primo matrimonio con la corista Dorina Giangrande, con la quale poi il cantautore ha divorziato, per poi unire la sua vita a Fabiola, la seconda moglie. “Ho cinque figli meravigliosi che mi hanno sempre aiutato” diceva Pino Daniele in un’intervista, prima di morire. Cristina Daniele, nata dal primo matrimonio di Pino, oggi lavora nella Fondazione dedicata al papà, al quale la legava un grande amore.

Frank Matano asfalta Carmen Russo: "Sembri una televenditrice di tappeti"/ Lei gela: "Sai quanto venderei?"

“Sono grata per tutti i momenti vissuti insieme e per i valori che mi ha trasmesso. Un giorno mi fece una telefonata, ero a Formia da mamma e mi disse: “Ricordati che io sono sempre tuo padre e anche se sei grande io so sempre tutto e mi preoccupo per te”. Significava che con il suo istinto sentiva se c’era qualcosa che non andava e che lui mi sarebbe stato sempre vicino” si legge in un post di Cristina Daniele sui social. Cristina non è l’unica figlia nata dal primo matrimonio di Pino Daniele, che ha messo al mondo anche Alessandro. Il secondogenito, Alessandro, lavora in ambito musicale come project manager: insegna anche al Conservatorio di Milano e a lungo ha lavorato con il padre.

NE VEDREMO DELLE BELLE, PUNTATA 5 APRILE 2025/ Diretta: Lorenza Mario "supera" Carmen Russo nel ballo

Figli di Pino Daniele, chi sono: tre bambini dall’amore con Fabiola

Con la seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi, Pino Daniele ha avuto tre figli, Sara, Sofia e Francesco. Sara, nata nel 1996, è forse la più famosa dei figli di Pino. Laureata a Londra, lavora nel mondo della musica e dell’imprenditoria. Molto legata al papà, condivide spesso ricordi che lo riguardano. Sara è anche un’influencer molto seguita. Sofia, invece, è nata nel 2001 e da quello che sappiamo è stata proprio lei ad avvisare la mamma della morte del papà. L’ultimo figlio si chiama Francesco ed è nato nel 2005: è il più piccolo dei figli di Pino Daniele e anche quello che lo ha vissuto meno.