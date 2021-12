Figli di Roby Facchinetti/ Alessandra, Valentina, Francesco, Roberto e Giulia

I cinque figli di Roberto Facchinetti

Roby Facchinetti ha avuto cinque figli da tre donne diverse. Dal matrimonio con la prima moglie Mirella Costa sono nate Alessandra (1972) e Valentina (1977). Il celebre figlio Francesco è nato, nel 1980, dalla relazione dell’artista con Rosaria Longoni. Dall’unione con la secondo moglie Giovanna Lorenzi sono nati Roberto (1987) e Giulia (1991). Alla figlia Alessandra, Roby ha dedicato l’album omonimo dei Pooh. Padre e figli hanno anche duettato sulle note della canzone “Din din din”. Appassionata di moda, Alessandra ha lavorato per importanti marchi di moda come Gucci, Pinko e Tod’s. “Il valore di Alessandra è indiscutibile, provate ad andare in America e vi renderete conto di quanto lei sia stimata”, aveva aveva detto qualche tempo fa il fratello Francesco Facchinetti in un’intervista a “Chi”. Meno nota la sorella Valentina, mamma di Andrea Francesco.

Chi sono Francesco Facchinetti e i fratelli

Francesco Facchinetti è molto legato al padre Roby, i due hanno anche partecipato insieme come giudici al talent show “The Voice of Italy”. “Da piccolo non sapevo bene che lavoro facesse mio padre, ma capivo che rendeva felici le persone”, ha racconto Francesco al Corriere della Sera. I rapporti tra i due, però, non sono sempre stati idilliaci: “Da adolescente odiavo quello che mio padre simboleggiava, non potevo sopportarlo. Come rifiuto massimo sono diventato un punkabbestia: nessuno poteva sapere che ero figlio di Roby Facchinetti. Mi avrebbero ammazzato di botte. Quindi ho fatto finta di non esserlo”, ha svelato il produttore. I cinque figli di Facchinetti sono molto legati tra di loro. Roberto, il quarto figlio, è molto legato al fratello Francesco, 7 anni più grandi di lui: “Lui è sempre stato il mio idolo, fin da piccolo è stato il mio eroe, il mio punto di riferimento. Oggi non è cambiato nulla, quando lo vedo ci sono sempre grandi abbracci”, ha racconto a Vieni da me. L’ultima di casa Facchinetti è Giulia, che in passato ha avuto un problema di salute molto serio.

