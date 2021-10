Figli Dodi Battaglia/ Sara Elisabeth, Serena Grace, Daniele e Sofia: 3 madri diverse

Le prime due figli di Dodi Battaglia

Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, si è sposato tre volte e ha quattro figli: Sara Elisabeth (1975) e Serena Grace (1977), nate dalla prima moglie Louise Van Buren; Daniele, nato nel 1981 dalla compagna Loretta Lanfredi; e Sofia, nata nel 2005 da Paola Toeschi, scomparsa il 6 settembre 2021 dopo una lunga malattia. Le figlie più grandi di Dodi Battaglia hanno scelto di prendere una strada diversa da quella dal padre e di lavorare in settori che nulla hanno a che fare con il mondo della musica. Sara Elisabeth ha avviato una carriera da diplomatica a Washington e nel 2009 è diventata mamma di Victoria; Serena Grace, invece, è designer di moda. Alle due figlie Sara e Serena, così come a Daniele, Dodi Battaglia ha dedicato il suo LP “Più in alto che c’è”, il primo da solista e con la firma di Vasco Rossi per quanto riguarda la traccia omonima.

Dodi Battaglia: i figli Daniele e Sofia

Daniele Battaglia, cantante e conduttore, ha vinto la settima edizione dell’Isola dei Famosi: “Daniele è di una simpatia travolgente. È l’unico mio figlio maschio. Il rapporto con il maschio è diverso dalle femmine. Con il maschio siamo, non dico fratelli, perché i padri sono padri e i fratelli sono fratelli, però c’è un altro tipo di colloquialità e di intimità: gli voglio un grande bene”, ha detto qualche anno fa Dodi a Storie Italiane. Nel 2005 è nata Sofia, ultima figlia di Dodi Battaglia, che a inizio settembre ha perso la madre Paola: “Ecco, adesso, io ho la fortuna di avere come obiettivo mia figlia. Dover andare avanti per lei è una forza enorme. Sofia è forte, è una ragazza ormai, porta con orgoglio e dignità il cognome di famiglia, ma è sempre un cuoricino di 15 anni”, ha confessato il chitarrista dei Pooh al Corriere della Sera dopo la morte della moglie.

