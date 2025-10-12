Figli Enrico Montesano, chi sono: da Lavinia a Michele Enrico. Sono nati tre amori diversi dell'attore

Enrico Montesano torna in scena e sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica In di Mara Venier. L’attore romano sarà nel talk dove parlerà della sua carriera senza dubbi, ma anche della sua vita privata e della famiglia messa in piedi con gli anni. Dei figli Enrico Montesano non ha mai parlato troppo pubblicamente, anche se sappiamo che l’artista e interprete di numerose commedie italiane degli anni ’80 e ’90 ha sei figli nati da tre matrimoni differenti.

Parliamo di Mattia, Lavinia, Tommaso, Oliver, Michele Enrico e Marco Valerio, alcuni di loro hanno deciso di seguire le orme del padre, altri hanno preso strade opposte. Dall’ultima storia d’amore in ordine cronologico di Enrico Montesano, quella con la moglie Teresa Trisorio, sono nati i figli Michele Enrico e Marco Valerio (ha deciso di lavorare con il padre seguendone le orme), venuti al mondo nel 1996 e 1997. Non si sa praticamente niente di Lavinia invece, che ha sempre preferito evitare il mondo dello spettacolo.

Figli Enrico Montesano e mogli, i tre amori dell’attore

Tre volte andato all’altare, Enrico Montesano si è rifatto una vita in più occasioni, non rinunciando mai a nessuna sensazione. L’ultima moglie in ordine cronologico dell’attore è Teresa Trisorio, dal loro rapporto sono nati due figli e sappiamo che la donna non apprezzi in modo particolare i riflettori nel mondo dello spettacolo.

Enrico Montesano è stato fidanzato con la stilista Marina Spadafora, dalla loro relazione poi finita è nato anche un figlio, Mattia. Poi è arrivata la volta di Tamara Moltrasia, dalla loro relazione è nata la figlia Lavinia, unica femmina dei sei figli di Montesano.

