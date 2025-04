Figli Ettore Bassi, lo speciale legomenon Caterina, Olivia e Amelia

Il noto attore sarà tra gli ospiti della puntata di oggi mercoledì 16 aprile 2025 di La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai1. Ettore Bassi, che il grande pubblico conosce per i suoi ruoli tra piccolo e grande schermo, dalla serie Carabinieri fino a Un medico in famiglia e Il maresciallo Rocca. Negli anni Ettore Bassi ha costruito una famiglia, avendo la fortuna di riuscire ad avere tre figlie come Caterina, Olivia e Amelia.

“Partecipo molto alla vita di Olivia e Caterina e Amelia, gioco e studio con loro, le vado a prendere a scuola, cerco di rispondere alle loro domande in modo coerente” le parole dell’attore che ha raccontato così alcune curiosità riguardo alle figlie, ammettendo come il rapporto sia davvero speciale tra loro e non è ovviamente scontato.

Ettore Bassi e il futuro delle figlie: diventeranno attrici?

Visti i precedenti del padre nel mondo dello spettacolo, non è da escludere che Ettore Bassi possa vivere la sua esperienza come padre di figlie attrici. Per il momento non è dato sapersi cosa si nasconde nel futuro di Caterina, Olivia e Amelia, ma Ettore Bassi ha ammesso che nel caso la volontà delle figlie dovesse essere realmente quella, non si opporrà.

“Mi sono chiesto spesso de da grandi volessero fare le attrici. In realtà non credo di sapere rispondere adesso, tutto è legato al momento in cui me lo chiederanno” le parole dell’attore in una vecchia intervista. Nel caso le figlie dell’attore dovessero davvero esaudire questo loro desiderio, sicuramene l’attore si presenterà come una chioccia importante nei loro confronti. L’ex moglie di Ettore Bassi, in una vecchia intervista concessa tra le colonne di Oggi, ha ammesso come tra i due il rapporto fosse ormai logoro anche per via dell’atteggiamento dell’attore verso le figlie: “Passa molto poco tempo con loro” l’accusa della donna.

