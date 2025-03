Chi sono i figli di Eva Henger: la storia dell’attrice

Nel corso della sua vita ricca di eventi e colpi di scena, l’attrice Eva Henger ha avuto la fortuna di mettere al mondo tre figli, Mercedesz Henger, Riccardo jr e la terzogenita Jennifer, venuta al mondo nel 2009. Con la prima figlia Mercedesz Henger il rapporto fu complicato per diverso tempo, con l’attrice che ha racontato come le cose siano cambiate con il passare degli anni e il loro rapporto migliorato in maniera importante: “Stare lontano da lei è stato difficile, mi mancava tantissimo ed ero preoccupata per lei; per abitudine ci raccontavamo le cose che succedevano e non sapere nulla è stato brutto”.

Dopo la crisi tra Eva Henger e Mercedesz Henger è scoccata una nuova scintilla: “In un modo o nell’altro siamo riuscite a ritrovarci e il rapporto di oggi non è mai stato così forte“ le parole delle due.

Figli Eva Henger, chi è Riccardo Junior

Dopo la prima figlia Mercedesz Henger, la super modella di origini ungheresi ha messo al mondo anche Riccardo jr

Riccardo Junior, nato nel 1994 dal matrimonio con Riccardo Schicchi, svanito tre anni dopo. Dopo essere diventata vedova, si è sposata di nuovo con il produttore Massimiliano Caroletti, con il quale aveva una relazione dal 2005, dalla quale è nata poi la terzogenita Jennifer nel 2009.