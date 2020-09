Figli Fausto Leali, chi sono?/ Samantha, Deborah, Lucrezia e Francis Faustino

Di Fausto Leali tanto si sta parlando in queste ore per alcune dichiarazioni fatte nella Casa del Grande Fratello Vip che hanno sconvolto il web. Ed è proprio in queste ore che si accende la curiosità su quella che è la famiglia del cantante. Parlando della sua vita privata, c’è da sapere che Leali ha sposato Milena Cantù (ex di Adriano Celentano). Da questa relazione sono nate due figlie: Samantha e Deborah Leali. La storia con la Cantù ha poi avuto fine e qualche tempo dopo Leali si è poi sposato una seconda volta con Claudia Cocomello. Dalla donna ha avuto altri due figli: Lucrezia e Francis Faustino. Anche questa volta però la storia d’amore non ha avuto futuro e i due si sono poi lasciati. Preferiscono però non intervenire nella vita pubblica del padre e, anche sulla questione squalifica, hanno preferito tacere per ora.

Fausto Leali: quattro figli per tre mogli

Negli anni ’90 è però arrivato nella vita di Fausto Leali un altro amore. Si tratta della donna che è la sua attuale compagna (il cantante si è infatti sposato per la terza volta!): Germana Schena, di 30 anni più giovane di lui. I due si sono innamorati proprio grazie al loro lavoro e, infatti, oggi è una delle sue coriste. La donna aveva già un figlio. I due oggi sono molto felici insieme. Nonostante non siano amanti della Tv e dei riflettori, i figli sono molto legati a papà Fausto e in qualche occasione posano anche insieme per qualche servizio.



