Figli Fiordaliso, chi sono Sebastiano e Paolino: "Forse potevo fare di più"

Fiordaliso torna nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, la celebre cantante sarà una delle protagoniste nel format condotto da Silvia Toffanin e come spesso è accaduto anche in passato coglierà l’occasione per tornare a parlare della sua vita. Fiordaliso si è soffermata negli ultimi anni sui figli, Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, dei quali ha parlato a più riprese anche nella casa del Grande Fratello, raccontando lo speciale legame che li unisce, ma che a suo dire avrebbe potuto essere anche maggiore.

Luigi Capasso: chi era/ Il carabiniere che nel 2018 uccise le figlie e ferì gravemente la moglie

In una vecchia intervista, Fiordaliso ha confidato di aver dedicato forse troppo poco tempo in alcune fasi della sua vita alla famiglia e dei figli Sebastiano (del quale Fiordaliso è rimasta incinta quando aveva solamente 15 anni), proprio la poca differenza di età sembra aver giocato un problema a Fiordaliso, che su Sebastiano si è lasciata andare a un mea culpa che le ha fatto grande onore: “Non ci capivamo molto e poi quindici anni di differenza sono pochi. Forse non gli ho dato il vero affetto che si meritava”.

Amici 25, Pierpaolo sotto attacco: “Deve uscire”/ Web furioso: “Vattene”

Figli Fiordaliso, Paolino Tonoli è il secondogenito

In principio fu Sebastiano, ma nella sua vita Fiordaliso ha poi messo al mondo anche Paolino Tonoli. Il secondogenito della cantante è più giovane, ha 34 anni e il pubblico ha avuto modo di apprezzarlo durante una sorpresa fatta dal giovane alla madre nella casa del Grande Fratello.

Laureato in cinematografia, di lui Fiordaliso ha raccontato l’interesse e la passione per il mondo dell’arte, per la musica e anche il cinema. Fiordaliso riguardo ai figli Sebastiano e Paolo ha sempre speso parole speciali, ammettendo la sua voglia di migliorare e crescere nei legami con i frutti della sua vita.

Gigi D’Alessio/ Dal curioso retroscena sugli inizi di carriera al rapporto con LDA e l'ex Anna Tatangelo