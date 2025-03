Claudio, Ilaria, Luca, Andrea, Francesca e Ginevra sono i sei figli di Gigi D’Alessio. I primi tre sono nati dalla sua storia d’amore con la prima moglie storica, Carmela Barbato. Il quarto, invece, è frutto d’amore della relazione con Anna Tatangelo, mentre gli ultimi due sono arrivati dall’amore con Denise Esposito. In una intervista rilasciata recentemente in tv, il cantante ha spiegato le difficoltà di essere genitore al giorno d’oggi. “La mia più grande difficoltà come genitore è non sapere dare consigli”, ammette candidamente il cantante partenopeo.

“Sono preoccupato per i miei figli, ma non voglio essere un pessimista”, le sue parole. “Il mestiere del padre lo impari ogni giorno perché non ci sono scuole, io ho provato a dare ai miei figli tutto il mio amore”, assicura Gigi D’Alessio a Verissimo. Ovviamente non è stato facile per i suoi figli fare i conti con l’assenza fisica del padre, per via dei tanti impegni lavorativi.

Una mancanza che ha inciso non poco sull’emotività del cantante, certo però di aver preso le scelte migliori per tutta la famiglia. “Il cantante non è che può delegare. Le canzoni le devo scrivere io, a cantare ci devo andare io, a girare il mondo ci devo andare io”, ha spiegato. Curiosa e tenera la presa di posizione di Gigi D’Alessio nei confronti di suo figlio Luca D’Alessio, meglio conosciuto come LDA.

Dopo l’avventura ad Amici come cantante, il ragazzo ha acquisito grande popolarità e di conseguenza non sono mancate le allusioni legate al padre. “Non è facile far capire alla gente che anche un ‘figlio di’ può fare lo stesso lavoro del padre senza che ci sia qualcosa di strano dietro”, ha tuonato Gigi nel salotto di Silvia Toffanin.

