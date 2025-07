Figli Hulk Hogan, chi sono Brooke e Nick: nati dal primo matrimonio del compianto wrester nel 1988 e 1990

La vita del celebre lottatore e wrestler Hulk Hogan è stata coronata anche dalla nascita dei due figli Brooke e Nick, entrambi venuto al mondo dalla prima moglie Linda Claridge. Una fetta di vita fondamentale per il compianto wrestler venuto a mancare nelle scorse ore all’età di 71 anni. Brooke Hogan è Brooke Ellen Bollea, nata a Tampa il 5 maggio 1988, è una dei due figli di Hulk Hogan e l’abbiamo vista recitare in alcuni progetti, ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo non è mai decollata del tutto. La serie mal riuscita, Brooke Knows Best, ha però spinto e motivato Brooke a prendere altre strade nella vita.

Neanche la sua carriera musicale ha ottenuto particolari fortune, ha poi tentato la strada della manager in TNA, oggi è un’imprenditrice e gestisce un’azienda di design d’interni. Nel 2022 ha sposato in maniera segreta Steven Oleksy e lo scorso 15 gennaio ha messo al mondo i figli Oliver e Molly.

Figli Hulk Hogan, chi è Nick

Il secondogenito del compianto wrestler invece è Nick Hogan, nato nel 1990 in quel di Los Angeles. Dopo aver scontato otto mesi di carcere in seguito a un incidente nel quale aveva manifestato uno stato di alterazione, Nick Hogan è stato chiamato a osservare 500 ore di servizi sociali.

Il secondo dei figli Hulk Hogan ha poi deciso di abbracciare la carriera da deejay, visto che la musica è sempre stata una delle sue grandi passioni. Oggi Nick Hogan lavora prevalentemente in Florida, mentre dal 2019 è impegnato dal punto di vista sentimentale con Tana Lea.