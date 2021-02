Figli illegittimi di Claudio Villa/ Uno di loro dichiara: “Pronto a raccontare tutto”

Chi sono i figli illegittimi di Claudio Villa, un nuovo capitolo a Domenica Live

Il caso dei figli illegittimi di Claudio Villa continua ad interessare Barbara d’Urso e i suoi programmi e anche oggi pomeriggio a Domenica Live sentiremo parlare della questione visto che, dopo le bombe lanciate nei giorni scorsi, tornerà ad affrontare il discorso introducendo nuovi dettagli. Secondo la trasmissione di Canale5 sembra che dei presunti figli segreti del Reuccio ne sono stati rintracciati quattro, uno in Russia, uno in Giappone e due nel Lazio e che proprio uno di loro questo pomeriggio avrà modo di raccontare la sua verità rintracciato dagli inviati di Barbara d’Urso. Questo significa che in studio si parlerà ancora di Claudio Villa magari proprio alla presenza della figlia Manuela che non è sembrata molto sorpresa a riguardo.

Uno dei presunti figli illegittimi di Claudio Villa parlerà a Domenica Live?

In particolare, sembra che l’investigatore privato, Ezio Denti, abbia già rintracciato alcuni dei presunti figli di Claudio Villa non solo all’Estero ma anche in Italia e, in particolare, a Rocca di Papa e Aprilia e proprio uno di questi potrebbe dire la sua questa sera, magari proprio quello di cui si è parlato domenica scorsa ma senza rivelare le generalità per via della privacy. Ospite in studio l’investigatore ha spiegato: “Abbiamo indagato e scoperto, e diversi abitanti della cittadina ci hanno indicato di andare a Aprilia. Per tanti anni ha lavorato lì Claudio Villa“. Lo stesso si è detto poi certo che tutti gli indizi portino proprio a questa persona con dei dettagli davvero molto forti. L’uomo avrà modo di parlare con il presunto figlio illegittimo di Claudio Villa? Cosa sa e cosa può raccontare questa persona?



