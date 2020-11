Figli illegittimi Diego Armando Maradona, chi sono?/ Da Diego Jr a Jana, poi a Cuba..

La morte di Diego Armando Maradona, avvenuta oggi 25 novembre, ha scosso tutto il mondo. Per anni il Pibe de Oro è stato sotto i riflettori come idolo del calcio ma anche per la sua tormentata vita privata. Tante donne nella sua vita, matrimoni, divorzi, tradimenti ma anche tanti figli. Oltre a quelli avuti durante il matrimonio, Maradona ne ha avuti altri ‘illegittimi’, riconosciuti poi negli anni successivi alla nascita. Maradona era padre di cinque figli, che hanno tra i 34 e gli 8 anni, due dei quali sono stati riconosciuti quando erano già adulti. Giannina Maradona e la sorella Dalma sono figlie di Claudia Villafane, che è stata sposata con Maradona tra il 1989 e il 2004, unico matrimonio per l’ex calciatore. Maradona è anche il padre di Diego Junior, avuto dalla relazione extraconiugale con l’italiana Cristiana Sinagra, che Maradona incontrò quando giocava a Napoli e mentre era ancora sposato con Villafane.

Chi sono i figli di Maradona avuti da due donne diverse a Cuba?

Diego Armando Maradona è padre anche di Jana, nata dalla relazione con Valeria Sabalain. Così come per Diego Junior, anche per Lana è stata avviata una battaglia legale per il riconoscimento da parte di Maradona. Infine Diego Fernando, figlio avuto da Vero’nica Ojeda. Ma non è tutto: oltre a questi si sono aggiunti qualche anno fa altri tre ragazzi che il giocatore avrebbe avuto a Cuba, concepiti durante il periodo trascorso sull’isola per disintossicarsi dalla cocaina da due donne diverse.



