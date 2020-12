Figli illegittimi Diego Armando Maradona/ Santiago Lara e da Cuba tre ragazzi…

La morte di Diego Armando Maradona lo scorso 25 novembre ha gettato luce su molti aspetti personali del Pibe de oro. In particolare in queste settimane si è a lungo parlato dei figli di Maradona, legittimi e illegittimi. Partiamo col dire che Maradona ha ufficialmente riconosciuto cinque figli, ma negli ultimi tempi sono spuntati altri ragazzi nati dalle relazioni fugaci avute dal calciatore con alcune donne in varie parti del mondo. Tre sono i figli che Maradona avrebbe concepito da due donne differenti quando si trovava a Cuba, ospite di Fidel Castro per disintossicarsi dalla cocaina al Centro International de Salud La Pradera a L’Havana. Di questi tre ragazzi si è a lungo parlato ma ultimamente è spuntato anche un altro ragazzo che si è detto figlio di Diego Armando Maradona.

Tutti i figli illegittimi e legittimi di Diego Armando Maradona

Il 19enne Santiago Lara ha annunciato di essere il figlio che Diego Armando Maradona avrebbe avuto dalla modella Natalia Garat, morta di cancro quando aveva 23 anni. Proprio prima di morire la donna avrebbe rivelato al compagno che Santiago era figlio di Maradona. Prima di loro altri hanno bussato alla porta del campione annunciandosi come suoi figli. C’è Diego Armando Maradona Jr., figlio di Cristiana Sinagra; c’è Jana, figlia del campione argentino e Valeria Sabalain, cameriera con la quale Maradona ha avuto una breve relazione. C’è poi Diego Fernando, nato nel 2013 dalla redazione con Veronica Ojeda. È lui l’ultimo figlio riconosciuto da Maradona. A loro si aggiungono le due figlie che il campione ha avuto dal suo matrimonio con Claudia Villafane: Dalma Nerea e Gianinna.



